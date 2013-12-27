重温稿-台湾货币市场：央行维持适度宽松环境不变，年底需求高峰未令短率走扬

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
* 央行维持利率不变，短率持稳既有水准
* 跨年资金难觅，惟仍能顺利平帐
* 近百亿公司债交割无碍券商资金调度
记者 董永年
路透台北12月26日 - 台湾银行间跨新历年短率周四较上日持稳。货币市场人士表示，央行维持重贴现率维持在1.875%不变，且货币政策的基调仍是适度宽松，短率走高机率偏低。
资金调拨人士指出，年底资金紧缩效应逐渐发酵，虽大部分银行为冲刺放款需求及调控风险适足率(BIS)而暂不承作跨年拆款，但努力些还是可以找到，且大型公股银行仍可买票，只是对利率有所要求，落在0.62-0.63%区间上缘。
“ 考虑跨年问题，大家尽量作平，超额准备已经收敛翻正了。”一位公股银行资金调度人士说。
大型票券商资金调度人士则指出，今日资金状况有些分配不均，本来有银行表示没钱但又突然有多余资金供应，利率则维持昨日的水准。
银行间跨新历年拆款利率报0.44-0.45%，持平于上日。
台湾央行今日召开理监事会议，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第十季度维持利率不变。央行在发布的新闻稿指出，2014年的M2目标区仍订为2.5-6.5%不变，主要考量明年经济成长与物价情势等因素。
台湾央行今日也代财政部标售的364天期国库券，决标贴现率为0.538%，低于市场预期的0.55-0.57%，并创同天期国库券标售利率的四年八个月新低。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.435%，上日则为0.380-0.410%。
**短票利率持稳**
短票市场方面，票券商指出，今日与明日的短票发行量大，不过由于大型公股银行仍有买票额度，因此资金调度不成问题。
一大型票券商调度人士表示，年底资金状况以今、明两天最紧，30与31日因有大型企业法人为调整财务比例，已框了约100亿台币的短票做为约当现金，因此资金缺口相当有限。
另一票券商交易员也称，这两天资金落点偏多，不过年底最后两个交易日已刻意避开。
今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.58-0.60%，同于上日；跨新历年天期的交投落在0.62-0.63%，亦同上日，成交以30天期为主。跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，大致同于上日。
台湾央行今日共发行3,361.5亿台币存单，相较存单到期3,354.85亿台币，存单发行余额增6.65亿。
本周央行存单到期总额为1兆(万亿)507.7亿台币，落点尚有周五3,590.85亿。
拆款中心 资料显示，周四超额准备为315亿台币，累计超额准备为398亿，加计前期1%的超额准备为1,201亿台币。
**券商资金缺口小**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四表现持平。证券商RP交易员表示，今日虽有近百亿台币公司债交割，但因整体市场资金偏松，并不影响资金调度，RP利率依旧维持在既有低位。
市场人士指出，投信端自周三起略有少量赎回情形，不过年底券商资金缺口小，RP券源多以到期续作就足以因应，年底前RP利率可望表现持平。
“年底资金调度比较不需要新的资金，到期续作就够。”一位证券商交易员称。
另有大型票券商表示，今日投信端资金较上日趋于平稳，年底以资金调度顺畅做为第一考量，RP利率料将持平到年底。
证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，极短天期见0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，以上利率大致与上日相同。
票券商新历年前公债的附买回利率今日成交在0.48-0.53%，跨新历年则成交在0.50-0.55%；公司债年内RP利率落在0.48-0.55%，跨年交投则在0.50-0.58%，以上利率皆持平于上日。
本周较大额的公司债发行约344亿台币，余日落点包括周四土地银行30亿、华航 60亿、钰伟2亿、连展科技3亿；周五台电46亿。。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 林高丽)
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
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