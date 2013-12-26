国际油市：亚洲燃料油近月跨月价差保持在逆价差区间

路透新加坡12月26日 - 近月亚洲380-cst燃料油跨月价差持平于每吨逆价差2美元，因供给紧张支撑即期价格。

International Enterprise周四公布的数据显示，上周新加坡燃料油库存下跌4.5%至四周低点2,067.4万桶，因自荷兰和委内瑞拉的进口减少。

一项调查显示，1月进入亚洲的燃料油套利供给预计将跌至两个月低点，因运费上涨妨碍油品流动。、

预计1月到达亚洲的船货在421万吨，其中312万吨或74%将到岸新加坡，比12月减少15%。

招标市场上，维多通过两笔标购从印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)买入两笔船期为1月8-10日的380-cst燃料油船货,由于运费率较高，此次的价格较前几笔有更大的贴水。

该公司买入一艘2.2-2.4万吨从孟买起运的燃料油船货，以及1.5万吨从Haldia起运的船货。交易价格尚不得而知。

沙特的Sasref向三井出售8万吨380-cst船货，船期为1月6-7日。Bakri则买进9万吨从Yanbu起运的650-cst船货。交易价格也未知。

现货市场上，兴隆向维多出售2万吨船期为1月21-25日的380-cst船货，价格为每吨较新加坡报价升水1美元。(完)

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