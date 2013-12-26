更新版1-台湾央行：连十季维持利率不变，货币政策基调仍维持适度宽松

(新增分析师评论及细节)

* 未来利率走向视通膨预期而定

* 分析师多估明年下半年后才可能升息

* 台湾与中国大陆产业竞争是隐忧，美国经济复苏挹注不大

* 关切银行房地产相关放款，仍将专案金检

记者 高洁如

路透台北12月26日 - 台湾央行周四一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第十季度不变。央行表示，目前台湾十年期公债殖利率随着美债已微幅上扬，台湾未来是否升息，仍将视未来的通膨预期而定。

中央银行总裁彭淮南说，美国的长期利率已经上来了，但政策利率还是维持很低的水准，而台湾的10年期公债利率已经随美债上扬一些。

彭淮南说，〞我们政策利率不变，基调维持适度宽松，因为经济成长率低，物价维持稳定。〞

至于明年的利率走向，他则表示，会视对未来的通膨预期而定，〞在物价稳定的情势下，假如经济产出低于潜在的GDP成长率，则利率调升的空间就较小。〞

外界一般认为，台湾的潜在经济成长率达4%以上。然而，台湾主计总处11月底时下修今、明年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%和2.59%，对明年景气看法甚为悲观。至于通膨率今年预估则为0.94%，明年为1.21%。

国泰金控经济研究处经理陈钦奇则表示，〞我们预估央行明年上半年仍会维持利率不变，且下半年升息机会还是不大，下半年唯一变数在于气候造成通膨弹升，才可能促使央行做出升息的决策。〞

根据路透访查11家金融机构指出，央行本次的理监事会议中，连续第十季维持重贴现率在1.875%水准不变，因台湾的通膨相当温和，且经济成长率疲弱。

台湾指标10年期公债102/10殖利率 周四微幅收低至1.6710%。

台湾最高学术研究机构--中央研究院经济所上周则表示，预估台湾明年经济成长率为2.89%，虽比今年回温，但成长速度不快。中研院并建议，政府则应加快区域贸易的整合，或考虑以强力的财政/货币政策刺激经济。

**多数分析师预期明年下半年后才有可能升息**

日盛投顾总经分析师蔡素菁就说，央行并未调整明年M2目标区间以因应美国量化宽松(QE)退场则感到有点意外，明年观察国内利率是否调整还是要看美国。

〞美国QE采取缓退步调，料明年下半年美国量化宽松才会完全退场，料明年上半年仍看不到央行升息。〞蔡素菁说。

央行发布的新闻稿指出，2014年的M2目标区仍订为2.5-6.5%不变，主要考量明年经济成长与物价情势等因素。

**对经济有保留**

央行总裁彭淮南指出，针对明年的经济成长率，目前海内外的金融机构预估值，都比台湾官方的主计总处预估为低。

但他不愿回答央行对台湾明年GDP的预估值。

他另外则表示，台湾与中国大陆的产业关系由互补、转为竞争，是一大隐忧。此外，美国经济成长1%， 对亚洲国家的经济提振效果不如以往，以及美国因开采页岩油挹注经济成长等因素，都使得美国的经济表复苏对亚洲国家的提振不如以往。

**关切房价仍将专案金检**

央行表示，近期发现，部分银行承做高价住宅贷款并未依一般授信准则，注意风险控管及公益性，对工业区土地抵押贷款之核贷及覆审工作亦未尽周延。

央行此前也已请承做工业区土地抵押贷款业务量较大之台银等八家银行，切实遵守授信规范，而央行未来仍将进行房地产相关放款的专案检查。

彭淮南也在记者会中表示，〞房价应该是从制度面、供给面和需求面，三方下手(进行管控)，不能只靠一个。〞

他也表示，北部房价高涨集中在台北市，这可能和赠与税调低后，海外回流的资金，并未投资实质面，而是入房市有关。