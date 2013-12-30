《市场讯号》从资产负债表看中国式的流动性困境

作者 钟华

路透北京12月30日 - 2013年以流动性充裕揭幕，以流动性紧张终场。持续半年的流动性紧张让中国众多投资者遍体鳞伤，已抒“累觉不爱”的曲调，但若有投资者对后市流动性宽松还心存厚望，恐陷项羽兵败时的《垓下歌》写照。

中国流动性适度紧张仍将持续之所以还有较大概率，在于流动性创造机制已因人口红利消减、储蓄与投资缺口收敛而发生趋势性改变。而作为流动性调剂中枢的中国金融机构资产负债表难以灵活调整，尤其是银行业资产方难以调整，正在加剧流动性紧张困境。

中国金融机构资产负债表之所以难以灵活调整，有着中国资产结构和资产负债错配，以及金融市场缺乏厚度等诸多原因，而深层根源在于中国制造业产能大量过剩，经济成长长期依靠投资驱动模式决定。

中国投资曾经驱动经济高成长，但如今边际效应已明显下降。全球经济仍然不振以及贸易格局相对迁徙，使得中国经济对外盈余相对下滑，从而创造外生性流动性能力弱化，使得高速扩张的金融机构资产负债表平衡难度增加，加剧流动性困境。

这种困境不断积累，反过来又会增加金融机构资产负债表稳健运行的压力。最近温州金融系统大规模坏账爆发，就使得金融机构资产负债表式流动性困境正朝资产负债表危机演变。

据温州银监分局数据，今年10月末温州银行业不良贷款率为4.31%，远超全国银行业0.97%的水平。加之今年前10个月已处置2.7%的不良率以及现有4.7%关注类贷款，温州银行业问题贷款已高达11.7%。金融专家张涛博士对此撰文称，"温州应该已经面临了地区性的系统性风险。”

温州拉开中国区域金融机构资产负债表危机的序幕，警醒我们需要全面审视经济金融格局。透视固定资产投资、投资资金来源与资本形成三者关系及缺口扩大趋势，已较为明确显示中国经济已深陷投机型融资和庞式融资格局之中。

如果强行要求中国金融机构调整自身资产结构，终止投机型融资和庞式融资行为发生，不对实体经济继续提供资金支持，就可能引发资金链条断裂，导致明斯基时刻发生。

反之，流动性紧张就可能继续，尤其是在传统货币政策操作和现行经济运行框架之下。不过，中国央行锁定了18万亿元人民币左右的准备金，占到银行等金融机构资产13%份额。以此看，中国当前金融体系的流动性困境并非源于自身危机，而在于金融机构以及非金融部门资产负债表高速扩张难以持续的危机。

欲浏览中国庞大准备金与金融机构资产占比关系图，请点选：link.reuters.com/raw65v

循此逻辑，上述准备金释放固然可以解除金融机构和非金融部门流动性紧张的一时之渴，但会被各个部门快速扩张吞噬；而准备金占资产之比例趋于下降，表明准备金释放效用并非想象的大。这亦非银行体系流动性问题化解根本之道，还可能让经济金融重蹈2009年以来的覆辙，酿成更大泡沫。

此中一条艰难之路或许是，中国决策层需要全面清理经济畸形发展弊病，充分利用各种金融资源及准备金腾挪创造的空间和缓冲条件，继续维持流动性适度紧平衡机制，促动各主体尽快建立市场出清机制，给金融机构自主管理资产负债表和流动性风险能力。

以此来看，中国决策层需要在经济增长预期目标与货币扩张预期目标之间寻得内在平衡，在投资边际效用下降情景下，过快的经济增速目标与过低的货币扩张安排都可能带来难以承受的风险。

**流动性缺口与杠杆**

中国经济对外盈余弱化带来外生性流动性供给下降，直接造成传统央行操作框架下的银行体系流动性不足，金融机构创造资产和负债的机制发生改变，进而带来金融机构资产增量的边际杠杆倍数不断提高，今年前10月飙升至近24倍，而2010年仅3.6倍，2012年逾7倍。

金融杠杆倍数的抬升，在于金融机构资产负债调整能力差，且资产具有较强的扩张刚性，而负债增长不济或波动明显增强，这就使得中国金融体系面临较为严重的流动性问题。

与国际大行不同，中国金融机构持有主要为信贷资产，占到一半，却没有发达的贷款转让市场，当然也少许资产证券化，仅为杯水车薪；而银行理财、非标等资产亦是如此。

固然，中国债券市场蓬勃发展增添金融机构调整资产能力，但银行等金融机构主要将之放入持有到期账户，仅有少量放在交易账户，造成市场容量和深度非常欠缺，难以应对流动性之需。

资产变现/转移和负债端管理难以寄予厚望，资产期限结构能提供支撑吗？我们看到，即使作为资金融出的传统国有大行也面临流动性压力增大的问题。

以中国乃至全球最大的工商银行 为例，该行总流动性缺口规模虽然一直维持正值，但规模扩张步伐已愈发放缓，尤其是流动性正缺口增速在今年6月末已降至8%(按年折算)，较去年17.8%以及更早2010年的21%明显放缓。

欲浏览中国工商银行流动性缺口情况以及增速关系图，请点选：link.reuters.com/saw65v

再看工行流动性缺口期限结构，逾期/即时偿还负缺口为7.35万亿元，较上年末增近3,500亿元；1个月以内负缺口为5,152亿元，较上年末增加388亿元；1-3个月负缺口1,699亿元，减少2,914亿元；而3-12个月负缺口增加9,072亿元，上年末仅为7亿元。

鉴于活期存款列入逾期/即时偿还统计口径，很难窥测工商银行当期流动性缺口压力，但1个月以内流动性负缺口规模扩大，已经凸显出了其潜在流动性问题。

与此同时，金融机构负债端由于金融体系演变和利率市场化推进，又面临激烈竞争和疯狂争夺，金融脱媒加剧，使得负债成本不断上升，负债规模也面临较大不稳定性，从而增加了金融机构流动性管理的困难。

细项数据显示，工行6月末1个月以内流动性负缺口扩大，源于同业及其他金融机构存款放缓及拆入资金增加所致。而作为工行负债绝对主体的活期存款（包含及时偿还的定期）占存款总额的比重，已从2010年底的55.1%降至今年6月末的51.5%。

比较而言，中小金融机构流动性问题就更为凸显。以光大银行为例，今年6月末该行3个月以内所有期限流动性负缺口较上年末扩大了14%，尤其是1个月以内流动性负缺口扩大60%至4,018亿元。

**庞式融资与投资悬崖**

中国金融机构不仅资产负债难以调整，资产扩张还存在一定刚性，这就使得流动性困境化解并非易事。正因为此，中国央行不能简单大规模投放资金来满足市场的需求。

我们看到，银行资产扩张在过去十年获得迅速发展，社会融资规模更以更快速度增长，双双高于中国国内生产总值（GDP）名义增速，这反映出了中国经济对金融扩张存在极强依赖，从而使得金融机构难以自主收缩资产扩张步伐。

经济对金融的依赖源于经济成长结构本身，也就是长期依靠以投资为推动力的成长模式。国家统计局数据显示，中国资本形成对GDP贡献率从2000年的35%已经迅速上升至今年前三季度的55.8%，同期消费贡献率则相应从62.3%下降至45.9%。

欲浏览中国资本形成贡献率、消费贡献率以及GDP同比增速关系图，请点选：link.reuters.com/syx65v

这一模式重要缺陷是边际效应下降。中国投资即使维持高速增长，经济增速也呈现趋势性放缓。我们看到，中国固定资产投资规模与资本形成总额在2005年出现趋势性分化，也就是投资规模开始大于资本形成总额，此后一直不断扩大，至2012年达到1.4倍。

尽管投资与资本形成之间的裂口有统计口径上原因，尤其是投资囊括了资本形成不包括的土地购置费、旧设备和旧建筑物购置等费用，在近年资产价格大幅上升背景下，投资总额短期大于资本形成总额也有一定合理性，但两者裂口长达八年的持续扩张，表明投资回报明显低于既有投入，且严重入不敷出。这也清楚说明中国经济已经具有投机性经济和庞式经济的鲜明特征。

更令人忧虑的是，固定资产投资的资金来源与固定资产投资规模也在2009年出现分化，今年前11个月投资资金来源总额达到43.3万亿元，为相应固定资产投资规模的1.1倍。要知道，即使在1998年亚洲金融危机之时，上述之比仅为0.8倍左右。

欲浏览中国固定资产投资、投资资金来源和资本形成总额关系图，请点选：link.reuters.com/qaw65v

进一步对比投资资金来源与资本形成，两者比例关系从2005年升超1倍后持续走高，在2012年达到1.52倍。也就是100元的投资花费只能带来65元的回报。这进一步揭示出中国经济存在较为普遍的投机型融资和庞式融资行为。

当然，投资资金来源需要预先安排，与“完成额”为统计对象的投资之间有进度等差异。此外，上年投资资金结转下年，比如今年就有大笔国家预算内资金将结转下年，使得资金来源总额可能高于投资。

但投资、资金来源与资本形成三者裂口不断扩大，充分说明中国投融资活动相互推动，自我循环，使得泡沫不断积聚，已经形成越来越高的投融资“悬崖”。