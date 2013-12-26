美国股市：在零售股带动下收高，道指和标普500指数双双收在纪录高位

道琼工业指数连续第六日创纪录收盘高位，为3月以来最长连涨纪录。标普500指数亦连续第四日创纪录收盘高位。道琼工业指数一度升至盘中纪录高点16,483点，标普500指数亦触及盘中纪录高位1,842.84点。

但这是周一以来首个全天交易日，成交淡静。各市场周三因圣诞节假期休市。美国股市周二提早休市。

据BATS Global Markets数据，美国所有证交所总成交约33亿股，远低于本月迄今平均62亿股的水准。

纽约证交所约有51%的股票当日收高，Nasdaq市场有49%的股票收升。

能源股攀高。艾克森美孚 收涨1.7%至100.90美元，扶助提振道琼工业指数。另一支道指成分股雪佛龙 升1.1%，收报124.81美元。

标普500指数今年已大涨29.2%，主要受益于美联储的刺激举措。该指数有望创1997年以来年度最大涨幅。道琼工业指数今年也涨了25.8%，Nasdaq指数跳升38%。

据知情人士，攻击零售商Target Corp 的黑客，不仅侵害高达4,000万的信用卡和借记卡，还偷走了加密的个人识别码。

Target股价涨1.3%，收报62.48美元，不过仍较12月18日收盘价跌1.7%。

电讯业方面，知情消息人士对路透表示，日本软银在协商收购T-Mobile US 。后者股价一度触及2007年以来高位，收高2.3%至32.93美元，略低于日高32.95美元。