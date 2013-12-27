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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 08:01 BJT

表格：外资上周持续买超日股，日本投资者卖超外国债券

路透东京12月27日 - 周五公布的资本流动数据显示，在截至12月21日当周，外资继续买超日本股票。

外资上周买超8,383亿日圆日股，前周为买超6,145亿日圆。

日本投资者上周卖超6,806亿日圆外国债券，前周为买超1,256亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

12月15日-12月21日 +838.3 -776.7 +591.4

12月 8日-12月14日 +614.5r +443.6r +573.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

12月15日-12月21日 -141.4 -680.6 -3.0

12月 8日-12月14日 -212.6r +125.6r +58.6

12月 1日-12月 7日 -127.4r +390.1 -21.2

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

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