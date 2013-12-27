国际油市：美国原油触及接近100美元的两个月高位

《技术解析》现货金或进一步升至每盎司1,265美元
周一的上涨预示从3月10日1,194.55的涨势重启。这波行情或会得到从1,194.55开始的三浪周期第三浪(C浪)的推动。
美国汽油和取暖油期货周四盘中均触及逾三个月高位，因法国大型炼厂仍因罢工而停产。
伦敦布兰特2月原油期货尚未开始交易，该合约周四结算价升0.08美元，盘中一度触及112.12的高位，为12月5日以来最高。
美国数据显示，上周初请失业金人数降至近一个月最低，就业市场显现希望的迹象，也支撑美国原油价格。
非洲供应中断也是关注焦点，给油价增加了地缘政治风险溢价。受内战影响，南苏丹政府已经关闭了日产4.5万桶的产能。
利比亚出口港口仍关闭，该国石油日产量为25万桶，低于7月时的140万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/李爽 审校 王兴亚/郑茵)
周一的上涨预示从3月10日1,194.55的涨势重启。这波行情或会得到从1,194.55开始的三浪周期第三浪(C浪)的推动。
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路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。