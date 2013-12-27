国际油市：美国原油触及接近100美元的两个月高位

美国汽油和取暖油期货周四盘中均触及逾三个月高位，因法国大型炼厂仍因罢工而停产。

伦敦布兰特2月原油期货尚未开始交易，该合约周四结算价升0.08美元，盘中一度触及112.12的高位，为12月5日以来最高。

美国数据显示，上周初请失业金人数降至近一个月最低，就业市场显现希望的迹象，也支撑美国原油价格。

非洲供应中断也是关注焦点，给油价增加了地缘政治风险溢价。受内战影响，南苏丹政府已经关闭了日产4.5万桶的产能。

利比亚出口港口仍关闭，该国石油日产量为25万桶，低于7月时的140万桶。(完)

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