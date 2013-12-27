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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 08:25 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月27日

* 头版头条:

--中证报年终专稿称，明年初，中央与地方将出台深化国资国企改革的指导意见，并配套出台组建国资投资运营公司、分类监管、员工持股等多个重点专项实施方案，完成所监管企业改革的初步规划，选择部分企业开展国企改革试点。

* 其他:

--国土部下属的土地勘测规划院发布2013年土地政策蓝皮书称，明年或减少新增建设用地供应，还将研究起草不动产登记条例与登记办法。

--国资委主任张毅表示，将探索采取业绩股票、股票期权、限制性股票等激励方式，进一步完善与业绩考核紧密挂钩的任期激励和中长期激励机制。

--据基金人士透露，证监会日前下发《多空分级基金产品注册指引》明确，多空分级基金应采用发起式基金形式，发起式资金应当不少于2,000万元人民币。投资者首次买入多空分级基金子份额时，证券账户资产应不低于50万元。

--海普瑞 公告称，公司拟通过在美国设立的全资子公司美国海普瑞，收购美国SPL公司100%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)

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