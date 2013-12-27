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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 08:21 BJT

金砖国家：12月26日股汇市收盘纵览

路透12月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月26日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.17%，报993.18点。

中国股市：沪综指收跌创逾四个月新低，经济回落资金偏紧令周期股承压

香港股市：因圣诞假期休市。

中国汇市：人民币即期大幅收贬，尾盘购汇突起引发市场异动

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拉美股市：拉美股市下跌，且后市可能不稳，因担心美国明年减少货币刺激力度。Bovespa指标股指 一度高见51,609点，之后触及技术阻力位，转而回落收低0.26%。巴西股市自12月19日以来即难以攻克51,600点。

拉美汇市：巴西雷亚尔小升，仍受压于美联储政策前景

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南非股汇市：因假期休市。　

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印度股市：收高，绩优股续涨，因外资持续大力买进，本周因假期而交易日缩短，成交量偏淡。指标BSE指数 收升0.2%，报21,074.59点；NSE指数 上涨0.17%，报6,278.90点。

印度汇市：印度卢比中止连三日升势，因月底石油公司等进口商有美元买需，但外资持续流入股债市，抑制了进一步的跌势。卢比兑美元 收报62.16/17，周二收报61.79/80。周三金融市场因假期而休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,448.290点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.02%%，报789.34点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.07%报32.6665卢布；卢布兑欧元 升0.29%报44.7300卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 于春红)

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