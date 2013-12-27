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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 08:46 BJT

中国个股：海普瑞约斥资逾3亿美元收购美国SPL公司全部股权

路透北京12月27日 - 中国海普瑞 周四晚间公告称，公司拟通过在美国设立的全资子公司美国海普瑞，约斥资3.375亿美元（约合20.75亿元人民币）收购美国SPL公司100%股权，并向其债权人支付特定债务。

刊登在深交所的公告显示，上述交易费用共包括三个部分：SPL全部股权的购买价格预计约13.69亿元人民币；公司将代SPL集团向其债权人偿还SPL集团截至交割日前一营业日23:59分的特定债务，预计折合人民币约6.65亿元；卖方、标的公司为本次交易发生的审计费、律师费等费用，预计折合人民币约0.41亿元。

中国证券报周五报导引述海普瑞董事长李锂表示：“本次收购后，海普瑞可以进一步提高公司肝素产品原材料供应的稳定性和安全性，因为作为动物来源性产品，肝素原料药供应的稳定性和安全性至关重要。”

同时，在新产品及市场的开发方面，海普瑞通过将SPL的全套原料药产品序列（例如胰酶和肝素产品）纳入新的市场，进一步创造出产品开发和提高销量的机会，以拓宽全球市场的业务范围。

报导称，SPL是一家全球领先的独立的生物活性原料药（APIs）生产商和供应商，在欧美等地区肝素类药物主要市场有近40年的经营经验，在北美、欧洲等地开展包括产品销售、原材料采购和物流等业务。

海普瑞自9月26日起停牌，此前一个交易日收报22.4元人民币。(完)

欲浏览更多内容，请点选深交所网站 here 　 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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