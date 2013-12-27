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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 09:47 BJT

日本数据：11月受薪者整体现金所得出现五个月来首次上升

日本央行认为，在克服通缩和两年内达成2%通胀目标的战斗中，薪资增长至关重要，但许多分析师认为央行的通胀目标时间表过急。

以下为11月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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11月 10月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 276,601 +0.5 -0.1*

每月薪资 262,569 +0.4 -0.3*

-经常性薪资 242,755 0.0 -0.7*

-加班工资 19,814 +4.7 +5.9*

-特别加给 14,032 +2.4 +4.3*

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员工人数(百万人)

整体人数 46.409 +1.1 +1.0

一般雇员 32.771 +0.6 +0.2*

兼职员工 13.638 +2.2 +3.0*

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注：“*”代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：

(here)(完) (编译 郑茵 审校 戴素萍/侯向明)

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