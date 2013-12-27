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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 08:45 BJT

全球金市：金价在淡静交投中持稳，但股市上涨形成打压

美国期金 下跌0.18%至1,210.10美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周二减少0.19%，至804.22吨。

美国上周初请失业金人数降至近一个月最低，就业市场显现充满希望的迹象，同时11月和12月假期购物季零售销售上升。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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