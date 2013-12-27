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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 08:49 BJT

中国基金：多空分级基金指引下发，发起式资金不少于2,000万--报载

路透上海12月27日 - 中国证券报周五援引基金人士透露，证监会日前下发《多空分级基金产品注册指引》，明确多空基金的发起形式及投资者参与门槛等。这为多空分级基金的面世扫清了障碍。

指引明确，多空分级基金应采用发起式基金形式，发起式资金应当不少于2,000万元人民币，基金应采用合并募集并分拆方式，即以母基金进行募集，然后场内份额部分或全部按比例拆分为两类子份额，两类子份额的初始杠杆率应不超过两倍，高杠杆率应不超过六倍。

与一般分级基金的稳健、进取子份额相比，多空分级的母基金可以拆分为看多子份额、看空子份额。

而投资者首次买入多空分级基金子份额时，其证券账户内资产应不低于50万元，且对于从事多空分级基金套利交易，对投资人的要求更高。

同时，指引规定，子份额的实际杠杆倍数达到或超过最高杠杆倍数时，应通过子份额折算或其他合理方式，将子份额的杠杆倍数恢复到初始水平；多空分级基金可以进行定期或不定期份额折算，其中，定期折算的间隔应在三个月以上，不定期折算应当设置合理、明确的实施阀值。

证监会网站数据显示，自今年2月以来，目前多家基金公司已上报了10多只多空分级基金，多为货币市场多空分级基金或指数型多空分级基金，但证监会此前仅在7月中进行了第一次反馈意见。

第一财经日报周五报导则分析认为，指引中投资门槛设置过高，中小投资者无法参与其中，市场希望普通散户也能有做空工具，而50万元投资门槛的投资者完全可以参加股指期货或融资融券，没有必要做多空分级。

指引还要求多空分级基金的设计应高度透明，并加强相关信息披露等；同时提到“其他具有金融衍生品特征的创新型基金（如杠杆基金、波动率分级等）参照执行”。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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