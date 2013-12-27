中国基金：多空分级基金指引下发，发起式资金不少于2,000万--报载

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透上海12月27日 - 中国证券报周五援引基金人士透露，证监会日前下发《多空分级基金产品注册指引》，明确多空基金的发起形式及投资者参与门槛等。这为多空分级基金的面世扫清了障碍。
指引明确，多空分级基金应采用发起式基金形式，发起式资金应当不少于2,000万元人民币，基金应采用合并募集并分拆方式，即以母基金进行募集，然后场内份额部分或全部按比例拆分为两类子份额，两类子份额的初始杠杆率应不超过两倍，高杠杆率应不超过六倍。
与一般分级基金的稳健、进取子份额相比，多空分级的母基金可以拆分为看多子份额、看空子份额。
而投资者首次买入多空分级基金子份额时，其证券账户内资产应不低于50万元，且对于从事多空分级基金套利交易，对投资人的要求更高。
同时，指引规定，子份额的实际杠杆倍数达到或超过最高杠杆倍数时，应通过子份额折算或其他合理方式，将子份额的杠杆倍数恢复到初始水平；多空分级基金可以进行定期或不定期份额折算，其中，定期折算的间隔应在三个月以上，不定期折算应当设置合理、明确的实施阀值。
证监会网站数据显示，自今年2月以来，目前多家基金公司已上报了10多只多空分级基金，多为货币市场多空分级基金或指数型多空分级基金，但证监会此前仅在7月中进行了第一次反馈意见。
第一财经日报周五报导则分析认为，指引中投资门槛设置过高，中小投资者无法参与其中，市场希望普通散户也能有做空工具，而50万元投资门槛的投资者完全可以参加股指期货或融资融券，没有必要做多空分级。
指引还要求多空分级基金的设计应高度透明，并加强相关信息披露等；同时提到“其他具有金融衍生品特征的创新型基金（如杠杆基金、波动率分级等）参照执行”。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。”