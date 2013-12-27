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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 09:42 BJT

中国经济：1-11月规模以上工业企业利润同比增长13.2%--国家统计局

路透北京12月27日 - 中国国家统计局周五公布，中国11月规模以上工业企业实现利润总额7,074.8亿元人民币，比去年同期增长9.7%，增速比10月份回落5.4个百分点。

新闻稿称，其中主营活动利润6,816.5亿元，比去年同期下降1.8%，而10月份主营活动利润比去年同期增长6%。

1-11月份全国规模以上工业企业实现利润总额53,338亿元,比去年同期增长13.2%。在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额13,779.9亿元，比去年同期增长8.4%。

1-11月份，在41个工业大类行业中，27个行业主营活动利润比去年同期增长，12个行业主营活动利润比去年同期减少，2个行业由去年同期主营活动亏损转为盈利。（完）

欲参看更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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