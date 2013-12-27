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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月27日

**上海证券报**

--中国个股期权全市场仿真测试周四(26日)拉开帷幕。数据显示，截至昨日收盘，全市场成交约20万张个股期权合约，测试首日共计68家券商参与其中。

--知情人士透露，今年启动第三轮信贷资产证券化试点之后，监管协调已不再是障碍，取而代之则是市场利率的走高，个别银行甚至不得不“贴息”发行，第三轮试点规模2014年年中发行完毕或有难度。

--社科院报告称，中国正面临人口转型拐点，今年60岁及以上老年人口达到2亿人，人口老龄化步伐加快；而劳动力人口则在波动中趋于下降，未来或出现负增长趋势。社科院专家建议，延迟退休政策要把握好职业群体的差别和渐进推行的步骤。

--中诚信相关评级报告给予2014年中国银行业信用基本面“稳定”的展望预期，但也指出银行业面临着资源配置调整和去杠杆化的挑战，同时受利率市场化提速压缩息差等因素影响，银行业盈利增速放缓，高增长难再现。

--从煤炭行业人士处获悉，2014年煤炭资源税从价计征改革已是“板上钉钉”，在煤价处于低位时相对容易推行。山西、贵州等煤炭资源大省均在积极争取煤炭资源税改革试点。而社会负担较重的大型煤炭国有企业则担忧，从价计征改革将进一步加重企业负担。

**第一财经日报**

--业内人士透露，2014年银监会可能推出新的监管机制，拟建立的信托行业八大机制，包括完善的公司治理机制，产品登记制度，分类监管、分级经营机制，以净资本管理为基础的资本约束机制，社会责任机制等。

**东方早报**

--中国人民银行与国际金融公司(IFC)签署协议，为后者代理投资中国银行间债券市场。

**金融时报**

--标准普尔评级服务公司宣布将中国银行 个体信用评级从“bbb-”上调至“bbb”，并维持“A/A-1”的交易对手评级和稳定的评级展望。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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