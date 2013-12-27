《中国报摘》--其他报纸重要消息12月27日

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
**上海证券报**
--中国个股期权全市场仿真测试周四(26日)拉开帷幕。数据显示，截至昨日收盘，全市场成交约20万张个股期权合约，测试首日共计68家券商参与其中。
--知情人士透露，今年启动第三轮信贷资产证券化试点之后，监管协调已不再是障碍，取而代之则是市场利率的走高，个别银行甚至不得不“贴息”发行，第三轮试点规模2014年年中发行完毕或有难度。
--社科院报告称，中国正面临人口转型拐点，今年60岁及以上老年人口达到2亿人，人口老龄化步伐加快；而劳动力人口则在波动中趋于下降，未来或出现负增长趋势。社科院专家建议，延迟退休政策要把握好职业群体的差别和渐进推行的步骤。
--中诚信相关评级报告给予2014年中国银行业信用基本面“稳定”的展望预期，但也指出银行业面临着资源配置调整和去杠杆化的挑战，同时受利率市场化提速压缩息差等因素影响，银行业盈利增速放缓，高增长难再现。
--从煤炭行业人士处获悉，2014年煤炭资源税从价计征改革已是“板上钉钉”，在煤价处于低位时相对容易推行。山西、贵州等煤炭资源大省均在积极争取煤炭资源税改革试点。而社会负担较重的大型煤炭国有企业则担忧，从价计征改革将进一步加重企业负担。
**第一财经日报**
--业内人士透露，2014年银监会可能推出新的监管机制，拟建立的信托行业八大机制，包括完善的公司治理机制，产品登记制度，分类监管、分级经营机制，以净资本管理为基础的资本约束机制，社会责任机制等。
**东方早报**
--中国人民银行与国际金融公司(IFC)签署协议，为后者代理投资中国银行间债券市场。
**金融时报**
--标准普尔评级服务公司宣布将中国银行 个体信用评级从“bbb-”上调至“bbb”，并维持“A/A-1”的交易对手评级和稳定的评级展望。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。”