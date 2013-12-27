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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆触及105.00日圆后回落

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* 美元/日圆触及五年新高105.00，但之后回落

* 105日圆的期权结构可能仍完整

* 关注105日圆上方的停止位，但期权相关卖盘限制涨势

(完)

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