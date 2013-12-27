中国经济：积极发展混合所有制，继续推进国企改制上市--国资委

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透上海12月27日 - 新近出任中国国资委主任的张毅周四在部署明年工作时指出，明年要积极发展混合所有制，进一步推进国有企业公司制、股份制改革，继续推进改制上市，有条件的实现整体上市。
根据证券时报报道，张毅在接任国资委“掌门人”后的首次公开亮相中表示，应鼓励民间投资主体积极参与国有企业改制重组和国有控股上市公司增资扩股，积极引入股权投资基金参与国有企业改制上市、重组整合、国际并购。
“要改变观念，消除‘国退民进’、‘国进民退’的争论，扫除思想上和体制上的障碍，积极为发展混合所有制经济创造有利条件。”张毅指出。
他同时提出，在有条件的企业和领域加快向非公资本推出一批符合产业导向、有利于转型升级的合资合作项目。明年要研究制定混合所有制企业员工持股的条件和具体办法。
他并表示，要围绕国资委的职能定位，认真研究与之相适应的监管模式、内容、方式和手段，在管控资本投向、强化资本成本、提高资本使用效率和效益上加大探索创新。
对于一直备受关注的国企管理人员薪酬问题，张毅表示，要合理确定国企管理人员薪酬水平，探索业绩股票、股票期权、限制性股票、岗位分红等激励方式，完善与业绩考核挂钩的任期激励和中长期激励机制。同时严格规范国企管理人员的职务待遇、职务消费、业务消费。
国资委网站的统计显示，今年1－11月，全国国资委系统监管企业实现营业收入38.1万亿元人民币，同比增长11.6%；实现利润1.8万亿元，同比增长6.7%；上交税金2.7万亿元，同比增长4.4%。
现年63岁的张毅近期接替因涉嫌严重违纪被免职的蒋洁敏，成为国资委第四任主任。 (完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。”