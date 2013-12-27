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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 08:59 BJT

《香港重要政经日程》--12月27日-1月2日

==================今日重要政经消息==================

12月27日（周五）

-- 中国人保 在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月30日（周一）

-- 公布11月进出口数字。

--10:00 俄铝 股东特别大会。

--10:00 中国新城镇 股东特别大会。

--10:00 康师傅 在中国举行股东特别大会。

--10:30 天喔国际 股东特别大会。

--10:30 超大现代 股东特别大会。

--11:00 北京建设 股东特别大会。

--11:00 新奥能源 股东特别大会。

--11:00 香港电视 股东周年大会。

12月31日（周二）

-- 公布11月份M-3货币供应。

-- 公布11月份外汇基金总资产。

--09:00 中国家居 股东特别大会。 　 --09:30 汉能太阳能 股东特别大会。

--10:00 国泰航空 股东特别大会。

--11:00 港机工程 股东特别大会。

--11:00 贸易发展局分析圣诞销情记者会。

1月1日 （周三）

-- 元旦公众假期。　

1月2日（周三）

-- 公布11月份零售销售数字。

-- 合和公路基建 公布中期业绩。

--13:00 金山软件 在中国举行股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)

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