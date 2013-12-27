版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 09:43 BJT

韩国经济：2014年经济成长目标为3.9%，通胀率料为2.3%

政府将扩大育儿服务和育儿休假津贴，并创造更多的兼职工作以鼓励妇女就业。

政府将要求国家控股银行如韩国输出入银行及韩国产业银行等，通过在国内市场出售以外币计价的债券，满足其部分的外汇资金需求。国营企业也将被告知进行再融资，或者偿还外部债务，并善用目前韩国企业向海外投资人借款的成本比先前来得低的机会。

韩国将会运用部分的外汇储备来支持企业投资，并降低国内银行的外债，主要可能透过与银行业者的美元-韩元换汇协议。详细内容将会在2014年第一季宣布。

政府将在必要时强化或放宽其宏观审慎措施，以缓和外资突然大举流入或出走的冲击。政府并将寻求国际合作，以确保美联储缩减刺激不会引发新兴市场的不稳定。

该部计划在2014年出售97.9兆(万亿)韩元(924.2亿美元)的公债，规模大于今年的88.4兆韩元。该部可能根据市场情况来调整每月发行量，必要时做些调整以确保金融稳定。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐