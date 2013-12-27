韩国经济：2014年经济成长目标为3.9%，通胀率料为2.3%

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.96
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政府将扩大育儿服务和育儿休假津贴，并创造更多的兼职工作以鼓励妇女就业。
政府将要求国家控股银行如韩国输出入银行及韩国产业银行等，通过在国内市场出售以外币计价的债券，满足其部分的外汇资金需求。国营企业也将被告知进行再融资，或者偿还外部债务，并善用目前韩国企业向海外投资人借款的成本比先前来得低的机会。
韩国将会运用部分的外汇储备来支持企业投资，并降低国内银行的外债，主要可能透过与银行业者的美元-韩元换汇协议。详细内容将会在2014年第一季宣布。
政府将在必要时强化或放宽其宏观审慎措施，以缓和外资突然大举流入或出走的冲击。政府并将寻求国际合作，以确保美联储缩减刺激不会引发新兴市场的不稳定。
该部计划在2014年出售97.9兆(万亿)韩元(924.2亿美元)的公债，规模大于今年的88.4兆韩元。该部可能根据市场情况来调整每月发行量，必要时做些调整以确保金融稳定。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的