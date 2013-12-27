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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:12 BJT

港报社评：安倍拜战犯亡魂，一子错将满盘落索--信报12月27日

日相安倍晋三昨天一意孤行参拜靖国神社，为日本挣脱“战后体制”的枷锁，凝聚国内右倾力量以落实修宪而张势；抹煞过去侵略亚洲邻国的历史和罪行，最终亦只会陷入“自我孤立”的外交窘境。

安倍于重掌政权一周年时参拜靖国神社，较多出于政治利益考虑。他一方面以“安倍经济学”刺激经济，同时把中日在钓鱼岛的主权争端激化，挑起国内民族主义情绪，据此也为自民党重夺国会控制权扫清了障碍。

安倍政府迄今成功修改了《防衞计划大纲》；也通过“特别保密法”得以隐藏军事、情报等讯息。但基于安倍的右倾政策过于越轨，也惹来朝野不少反对声音。安倍透过参拜神社，攫取右翼势力的支持；同时采取强硬对华战略为其挣脱“战后体制”作施政的支撑点。中日要走出目前“军事化”的泥潭，的确愈来愈困难。

本月中，安倍在东盟峰会上，谋求加强东盟“十加一”对华的软制衡力量。然而，大部分国家明显各有所图，未必对安倍包围中国的“菱形安保圈”战略闻歌起舞。如今安倍参拜合祀二战甲级战犯的靖国神社，抹煞日本过去的侵略历史和罪行，在国际政治现实主义下，反而令安倍政府的外交战略空间与出路愈走愈窄。

昨天，美国驻日大使馆发表声明，“对日本领导人从事激化与邻国的紧张局势举动感到失望”，反映美国不会无限度姑息日本的挑衅行为，损及其利益。

安倍参拜靖国神社，令日韩和中日关系进一步恶化，也限制了日本外交的战略空间，最终难免陷入“自我孤立”的外交困局，并为日本国运进一步衰落埋下伏线。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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