港报社评：安倍拜战犯亡魂，一子错将满盘落索--信报12月27日

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
日相安倍晋三昨天一意孤行参拜靖国神社，为日本挣脱“战后体制”的枷锁，凝聚国内右倾力量以落实修宪而张势；抹煞过去侵略亚洲邻国的历史和罪行，最终亦只会陷入“自我孤立”的外交窘境。
安倍于重掌政权一周年时参拜靖国神社，较多出于政治利益考虑。他一方面以“安倍经济学”刺激经济，同时把中日在钓鱼岛的主权争端激化，挑起国内民族主义情绪，据此也为自民党重夺国会控制权扫清了障碍。
安倍政府迄今成功修改了《防衞计划大纲》；也通过“特别保密法”得以隐藏军事、情报等讯息。但基于安倍的右倾政策过于越轨，也惹来朝野不少反对声音。安倍透过参拜神社，攫取右翼势力的支持；同时采取强硬对华战略为其挣脱“战后体制”作施政的支撑点。中日要走出目前“军事化”的泥潭，的确愈来愈困难。
本月中，安倍在东盟峰会上，谋求加强东盟“十加一”对华的软制衡力量。然而，大部分国家明显各有所图，未必对安倍包围中国的“菱形安保圈”战略闻歌起舞。如今安倍参拜合祀二战甲级战犯的靖国神社，抹煞日本过去的侵略历史和罪行，在国际政治现实主义下，反而令安倍政府的外交战略空间与出路愈走愈窄。
昨天，美国驻日大使馆发表声明，“对日本领导人从事激化与邻国的紧张局势举动感到失望”，反映美国不会无限度姑息日本的挑衅行为，损及其利益。
安倍参拜靖国神社，令日韩和中日关系进一步恶化，也限制了日本外交的战略空间，最终难免陷入“自我孤立”的外交困局，并为日本国运进一步衰落埋下伏线。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。”