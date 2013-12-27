港报社评：安倍打错算盘，中国可迫美制日--经济日报12月27日

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
日本首相安倍晋三参拜靖国神社，安倍算盘是国内撑民望，国外争东亚联手，更挟美国上抗华战车。北京应软硬兼施，迫只欲围堵而非硬碰的美国，勒住马前卒日本。
安倍晋三当有其深层意图与政治利弊考量。弊，是伤害与邻国尤其中国的关系，惟中日关系已因钓岛与防空识别区等事件而坠冰点，不会再有损失。
对安倍来说，利则有多个：对内，其内阁民望因决定明年加销售税、通过官方机密法等而下跌，现要藉鹰派姿态力争民意支持。对外，安倍愈是惹得北京愤怒而采包括军事的硬强动作，愈能令疑虑中国崛起的东亚愿与日本联手。更重要的是，安倍应是冀望中日愈剑拔弩张，愈能迫使美国站到盟友日本一边。
安倍有此抗华谋算，他最大、最可能的失算，是美国自身的算盘。美国确关切中国崛起打击其在亚洲的利益与话事权，惟美国要做的是借助日本等围堵中国，而非要与中国硬碰尤其开战。
其实美国近日已显露对日本过火行为的不耐烦。美国是日本背后的“主人”，北京要反击日本、压制安倍，关键对象是美国。
软的一手，北京应联同南韩向美国表达不满，此既增施压力度，还可藉机拉拢南韩。硬的一手，是对日本作强硬回应如钓岛巡逻，甚至不惜走向小规模战争的边缘，以日本可能拖美兵下战海的风险，倒逼美国勒紧日本；北京惟有以不怕战的姿态，才可避免真的开战。
安倍有其不断挑衅中国的算盘，北京有以战火风险迫使美国管好日本的考量，除非美国及早制约日本，否则明年东海局势只怕不断升温。(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。”