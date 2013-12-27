港报社评：安倍打错算盘，中国可迫美制日--经济日报12月27日

日本首相安倍晋三参拜靖国神社，安倍算盘是国内撑民望，国外争东亚联手，更挟美国上抗华战车。北京应软硬兼施，迫只欲围堵而非硬碰的美国，勒住马前卒日本。

安倍晋三当有其深层意图与政治利弊考量。弊，是伤害与邻国尤其中国的关系，惟中日关系已因钓岛与防空识别区等事件而坠冰点，不会再有损失。

对安倍来说，利则有多个：对内，其内阁民望因决定明年加销售税、通过官方机密法等而下跌，现要藉鹰派姿态力争民意支持。对外，安倍愈是惹得北京愤怒而采包括军事的硬强动作，愈能令疑虑中国崛起的东亚愿与日本联手。更重要的是，安倍应是冀望中日愈剑拔弩张，愈能迫使美国站到盟友日本一边。

安倍有此抗华谋算，他最大、最可能的失算，是美国自身的算盘。美国确关切中国崛起打击其在亚洲的利益与话事权，惟美国要做的是借助日本等围堵中国，而非要与中国硬碰尤其开战。

其实美国近日已显露对日本过火行为的不耐烦。美国是日本背后的“主人”，北京要反击日本、压制安倍，关键对象是美国。

软的一手，北京应联同南韩向美国表达不满，此既增施压力度，还可藉机拉拢南韩。硬的一手，是对日本作强硬回应如钓岛巡逻，甚至不惜走向小规模战争的边缘，以日本可能拖美兵下战海的风险，倒逼美国勒紧日本；北京惟有以不怕战的姿态，才可避免真的开战。

安倍有其不断挑衅中国的算盘，北京有以战火风险迫使美国管好日本的考量，除非美国及早制约日本，否则明年东海局势只怕不断升温。(A08)