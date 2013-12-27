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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:12 BJT

港报社评：防禽疫宁紧勿松，高危人群乃重点 --文汇报12月27日

香港月初确诊第2宗感染H7N9禽流感的80岁老翁，昨午在玛嘉烈医院病逝。虽然老翁死亡的直接原因仍然有待调查，但当局仍须做好周全的准备工作，特别是针对长者或长期病患者的治疗和防疫工作更是重中之重。

据悉，肇事的老翁本身患有糖尿病及心脏问题等慢性病，自从感染H7N9禽流感后病情反覆，曾经一度有所好转，及后病情却突然急转直下。H7N9禽流感疫情在香港出现的第一宗死亡案例，反映病毒有极强的攻击性，特别是对于年长或有长期病患的人士。

必须指出的是，H7N9禽流感在广东省有不断扩散的趋势，深圳、惠州、东莞、阳江等地都出现零星个案，估计有关个案仍会不断增加。近日河北省保定市一个鸡场又爆发H5N2高致病性禽流感疫情，内地接二连三出现禽流感在禽鸟间爆发，显示禽鸟之间正流行多种流感病毒，H5N2病毒有机会传给人类，加上H7N9禽流感个案继续蔓延。

现时病毒流入香港主要有两个渠道，一是通过供港活鸡，如果有内地鸡只感染病毒而流入香港，与活鸡有接触人士随时可能会感染病毒；二是在内地接触或食用受到感染鸡只的港人，将病毒由内地带入香港。当局应因应疫情的加剧提升警戒级别，一方面加强对内地供港活鸡的检测；另一方面，香港也应加强与广东省卫生部门的情报交流及防疫协作，让两地卫生部门在病毒源头控制、防疫措施等方面进行对接。同时，香港也应做好关口防疫工作，加强街市卫生，多管齐下防止疫情扩散。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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