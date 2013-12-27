港报财经评论：虚幻的繁荣？--信报12月27日

虚幻的繁荣？/ 习广思

股市在圣诞节前开派对，欧美股市更是升没停，由联储局退市后，美股连日再创新高，标普500指数由10月至今上升9%，年底前料将继续骑牛。年初至今，标指升幅已达27.8%，能够有这样回报的年份实在并不多，故2014年要继续这样的牛市气氛，美股将有不少挑战，相信上半年市况会较下半年理想。现时联储局成功说服市场，退市不等于加息，即使退市，但低息刺激增长的憧憬犹在，经济复苏概念加强，以致2014年上半年美股有望延续这股升势；一切皆好，惟独通胀仍低，但如果通胀逐步回升的话，将是对债市及股市的一大威胁。其次，既然市已退，2014年非常重要的转变仍将是资金流向。现时联储局退市说服了股市，但如果债市也相信了，未来应有更多资金由美债市场流入股市，进一步推高美股，逐步把泡沫吹大。

债王格罗斯在圣诞前给了大家两个警告。格罗斯说，我们身处在一个镀金年代，也是一个比特币年代，央行人工印钞制造一场虚幻的繁荣；然而，实质增长及投资才应该是焦点。债王想说的话，其实已说过无数遍，过去5年全球央行把世界经济带入一个前所未有而且步伐一致的超级宽松年代，结果是金融市场膨胀，风险资产价格不断上升，并逐步脱离基本因素。不过，金融繁荣背后，实质经济却是死气沉沉，贫富悬殊更趋严重，真正受惠这场繁荣的人其实并不多。却其实，无论是量宽时期，抑或是后量宽世界，这已成事实，而且在可见将来，这仍将是一个大家都要认清楚进而接受的现实。

然而，更重要的是，这个虚幻年代也是财富转移的年代，而在这个转移的过程中，途径就是通过金融市场投资/投机。你可以说这是一个靠投机炒卖发达的年代，却也是在央行政策下的致富之道。过去10年，香港人致富的资产主要是砖头；但未来10年，应该是股票。因为以去除法来看，黄金、砖头及债券再上升空间都不大；相反，股票变成升值潜力更大的资产。繁荣可能是虚幻的，但财富却是真实的，香港人必须通过投资来达致财富上升。美股继续骑牛上升，外围市况有利港股稳定，但对中港股市而言，更重要的是A股走势。上周联储局退市无法刺激港股，反而主导港股走势的是中国内地拆息，港股被大陆水带动，及至周二人行再启动逆回购，恒指才感如释重负，受压股份全面反弹，金融股、环保股全面急涨。本港两日圣诞假期，中国内地A股走势仍反覆，至春节前的资金紧张因素或将继续困扰港股，以至恒指在中美因素夹击下大上大落，升不穿又跌不死，2014年始终要看外资有没有进一步把资金调配到中资股，否则大市难有太大突破，继续玩板块轮动及个股寻宝游戏。(B01)

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美债息主题继续炒作/ 苏子

自2008年爆发金融海啸以及随后持续多年的欧债危机，汇市炒家主要以Riskon/Riskoff为炒作主题，但在今年开始，由于市场有了新的炒作主题--1.欧债危机因欧猪五国国债息率大降失去翻炒价值，资金回流欧罗区，结果支持欧罗回升；2.日本首相安倍晋三大开绿灯让日圆贬值；以及更重要的，便是3.联储局将会收水，使美国国债息率自1.6厘附近大幅上升至3厘水平，并因此令市场炒家正式不再炒作美元所具备的避险功能，结果环球股市失去与美元的高度关连性，反而美国国债息率对美元的关连性却见增加。由于今年汇市各个炒作主题令美元与各主要非美元货币呈现个别发展现象，例如欧罗汇价本身转强，但美元本身又因美债息率上升而获得支持，结果令欧罗兑美元呈大型上落市的格局运行，欠缺单边趋势市的势头；而美元本身的偏强走势又令资金撤离新兴市场，结果商品货币及金价饱受沽压，澳元兑美元及黄金兑美元则呈现非常明显的单边跌市。

至于美元兑日圆亦受惠于美元本身的偏强势头及安倍对日圆贬值大开绿灯的态度，继续承接去年底开始的单边升市。其实，今年汇市难炒之处，在于欧罗汇价一直不肯跟随市场普遍看淡的情绪大幅下跌，整体表现更呈强势，因此使占欧罗逾半比重的美汇指数，其用作判断美元整体走势强弱的参考价值大降！若改以非美元货币如日圆、商品货币及金价的走势来判断，今年美元的走势其实可说是十分强劲，同时可发现，市场真的炒作的核心主题是3.美债息率上升--因美债息率上升可以明显导致日圆、商品货币及金价走低！相信此情况在明年继续下去，故明年投资者已不宜用美汇指数或欧罗来判断美元的强弱，宜盯紧债息表现。

预期明年市场的炒作主题将是美国会否陷入通缩并令联储局不用大规模收水，即明年未必能结束QE措施，结果美债息率或因此在较高水平表现反覆波动的格局，使美元亦呈反覆格局，小心汇市炒家或因此在美元反覆时，将以日圆利差交易拆仓为名，利用日圆交叉盘在汇市兴风作浪图利，令美元直盘的炒家，在明年的汇市更难炒作。(B10)