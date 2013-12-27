港报财经评论：花旗助销产品，友邦添增长点--经济日报12月27日

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
花旗助销产品，友邦添增长点/ 林瑞芬
周二半日市恒指升1.13%至23,179，成交只有287亿港元。港股2013年余下交易日估计难有新水到，升跌上落料有限度。A股昨回落幅度稍大，港股今日料低开，即市再试23,000。大势上，美股高位靠稳，对港股有支持。惟A股市场受流动性资金抽紧，上证综指周四回1.58%至2,073，可见恒指暂靠美股支持，阻力则来自A股市场上升动力不足。技术上，恒指年底前料可能强冲23,500-24,000阻力区，往下，支持于22,500楼上。 上周以来，分析过明年看好的蓝筹系列：港交所 、和黄 、中国海外 及联想集团 ，今日分析埋友邦保险 。友邦周二收报38.35港元，年初至今，股价累升近27%，表现明显胜于港股，主要是反映新业务之价值增长。据友邦公布截至今年8月底止季绩显示，第三季新业务价值按年增26%至3.79亿美元创历年新高，新业务价值利润率多2.1个百分点至44.7%，年化新保费多21%至8.39亿美元，总加权保费收入上升14%至44.09亿美元。首三季新业务价值按年增26%至10.24亿美元，新业务价值利润率微升0.1个百分点至42.7%。
上周集团公布了与花旗银行签订分销协议，花旗会在亚洲11个城市协助友邦分销产品，包括所有类别，年期将横跨15年。这份分销合约，影响友邦中期的营运表现。就取得合约的代价，据报道，友邦需缴付10亿美元的前期款项，而每年亦需按年缴交费用，累计约40亿美元，相信每宗交易亦需给予代理费用，里昂证券就认为代价昂贵。不过，其他券商大多认为还是值得。据瑞信指友邦成为花旗亚洲人寿产品销售伙伴，料可为未来数年新业务增长10%，令新业务的增长率增至超过20%。预付金额约10亿美元，以及其他要付的金额，友邦可会透过债券及现金进行融资，建基于新业务之增长动力强，瑞信更将友邦目标价由41港元升至44港元。高盛证券就指，花旗在新加坡、香港及韩国分别有23间、41间及220间分行，客户存款在当地市占率分别达地5%、1%及3%。高盛估计，若友邦花旗能与保诚 与渣打 合作一样，或可提升友邦整体年化新保费10%，而新加坡及香港年化新保费则可分别提升15%及6%。该行指，在不同的情况下，预期可提升友邦新业务价值3%至11%。(B02)
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进军新能源，神华盼复苏/ 余少文
煤炭股今年显着跑输大市，行业龙头中国神华 近日一口气斥资100亿元人民币进军煤化工和页岩气，有意打造能源综合性企业，惟盈利有待复苏。港股休战，但A股继续下滑，中资股今日复市料有危险！至于今年全程跑输大市的煤炭股，三大煤炭股神华、兖州煤业 和中煤能源 今年已跌28%至47%不等，后两者更占去国指成分股三大跌幅股两个席位，另一席位由紫金矿业 夺得，煤炭股和黄金股是今年中资股的重灾区。煤炭股成为跌市之星，当然是煤炭价格每况愈下所累，中国煤炭价格指数由2011年底逾200点跌至2012年底的170点，再跌至上周的161点，对煤炭股构成更大压力。
神华业绩透露，公司煤炭每吨平均售价升至2011年高位436元人民币后，去年降至428元人民币，幸好销量升20%至4.6亿吨，抵销价格下跌压力；但今年截至9月底止首三季，价格再跌23%，销量只升11%至3.7亿吨，盈利跌8%至336.7亿元人民币，当中第三季盈利跌15%至97亿元人民币。煤价今年能否反弹仍是未知数，因为中央要控制通胀，可以人为干预都会干预，故煤价应该不能回到踏入2000年以来有升无跌的走势。但见到神华近日动作多多，斥资92.7亿元人民币全购母公司包头煤化工，和0.5亿元人民币购入九江电力的100%股权，同时动用9,000万美元跟美国能源公司开发美国宾州的25口页岩气井位，以及4,500万元人民币投得50%俄罗斯扎舒兰矿区煤炭勘探和开采的资源使用权。
神华一口气斥资100亿元人民币收购，尤其是包头的煤化工业务，今年首三季已贡献7.1亿元人民币盈利，粗略计算全年盈利约9.5亿元人民币，对应收购价的预测PE约9.7倍，市帐率约1.8倍，高于神华今年预测PE8.6倍和PB1.35倍，是否贵买见仁见智。据中金公司表示，包头项目正开展二期180万吨甲醇/70万吨烯烃项目前期工作，建成后，包头业务盈利贡献可由目前约占神华的2.8%盈利比重，上升至5.7%。至于页岩气项目只是刚起步，盈利前景是不明朗，但中央积极推动页岩气，神华跟美国公司合作，有望加快掌握相关技术，从而发展中国内地页岩气业务，但来自这方面的盈利贡献应该较为长远。不管如何，见到神华积极推动煤炭相关的业务，打造一个煤炭能源综合企业，只是煤炭业务仍然是主业，煤价明年能否反弹是公司盈利能否逆转的关键所在。(B03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。”