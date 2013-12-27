港报财经评论：花旗助销产品，友邦添增长点--经济日报12月27日

花旗助销产品，友邦添增长点/ 林瑞芬

周二半日市恒指升1.13%至23,179，成交只有287亿港元。港股2013年余下交易日估计难有新水到，升跌上落料有限度。A股昨回落幅度稍大，港股今日料低开，即市再试23,000。大势上，美股高位靠稳，对港股有支持。惟A股市场受流动性资金抽紧，上证综指周四回1.58%至2,073，可见恒指暂靠美股支持，阻力则来自A股市场上升动力不足。技术上，恒指年底前料可能强冲23,500-24,000阻力区，往下，支持于22,500楼上。 上周以来，分析过明年看好的蓝筹系列：港交所 、和黄 、中国海外 及联想集团 ，今日分析埋友邦保险 。友邦周二收报38.35港元，年初至今，股价累升近27%，表现明显胜于港股，主要是反映新业务之价值增长。据友邦公布截至今年8月底止季绩显示，第三季新业务价值按年增26%至3.79亿美元创历年新高，新业务价值利润率多2.1个百分点至44.7%，年化新保费多21%至8.39亿美元，总加权保费收入上升14%至44.09亿美元。首三季新业务价值按年增26%至10.24亿美元，新业务价值利润率微升0.1个百分点至42.7%。

上周集团公布了与花旗银行签订分销协议，花旗会在亚洲11个城市协助友邦分销产品，包括所有类别，年期将横跨15年。这份分销合约，影响友邦中期的营运表现。就取得合约的代价，据报道，友邦需缴付10亿美元的前期款项，而每年亦需按年缴交费用，累计约40亿美元，相信每宗交易亦需给予代理费用，里昂证券就认为代价昂贵。不过，其他券商大多认为还是值得。据瑞信指友邦成为花旗亚洲人寿产品销售伙伴，料可为未来数年新业务增长10%，令新业务的增长率增至超过20%。预付金额约10亿美元，以及其他要付的金额，友邦可会透过债券及现金进行融资，建基于新业务之增长动力强，瑞信更将友邦目标价由41港元升至44港元。高盛证券就指，花旗在新加坡、香港及韩国分别有23间、41间及220间分行，客户存款在当地市占率分别达地5%、1%及3%。高盛估计，若友邦花旗能与保诚 与渣打 合作一样，或可提升友邦整体年化新保费10%，而新加坡及香港年化新保费则可分别提升15%及6%。该行指，在不同的情况下，预期可提升友邦新业务价值3%至11%。(B02)

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进军新能源，神华盼复苏/ 余少文

煤炭股今年显着跑输大市，行业龙头中国神华 近日一口气斥资100亿元人民币进军煤化工和页岩气，有意打造能源综合性企业，惟盈利有待复苏。港股休战，但A股继续下滑，中资股今日复市料有危险！至于今年全程跑输大市的煤炭股，三大煤炭股神华、兖州煤业 和中煤能源 今年已跌28%至47%不等，后两者更占去国指成分股三大跌幅股两个席位，另一席位由紫金矿业 夺得，煤炭股和黄金股是今年中资股的重灾区。煤炭股成为跌市之星，当然是煤炭价格每况愈下所累，中国煤炭价格指数由2011年底逾200点跌至2012年底的170点，再跌至上周的161点，对煤炭股构成更大压力。

神华业绩透露，公司煤炭每吨平均售价升至2011年高位436元人民币后，去年降至428元人民币，幸好销量升20%至4.6亿吨，抵销价格下跌压力；但今年截至9月底止首三季，价格再跌23%，销量只升11%至3.7亿吨，盈利跌8%至336.7亿元人民币，当中第三季盈利跌15%至97亿元人民币。煤价今年能否反弹仍是未知数，因为中央要控制通胀，可以人为干预都会干预，故煤价应该不能回到踏入2000年以来有升无跌的走势。但见到神华近日动作多多，斥资92.7亿元人民币全购母公司包头煤化工，和0.5亿元人民币购入九江电力的100%股权，同时动用9,000万美元跟美国能源公司开发美国宾州的25口页岩气井位，以及4,500万元人民币投得50%俄罗斯扎舒兰矿区煤炭勘探和开采的资源使用权。

神华一口气斥资100亿元人民币收购，尤其是包头的煤化工业务，今年首三季已贡献7.1亿元人民币盈利，粗略计算全年盈利约9.5亿元人民币，对应收购价的预测PE约9.7倍，市帐率约1.8倍，高于神华今年预测PE8.6倍和PB1.35倍，是否贵买见仁见智。据中金公司表示，包头项目正开展二期180万吨甲醇/70万吨烯烃项目前期工作，建成后，包头业务盈利贡献可由目前约占神华的2.8%盈利比重，上升至5.7%。至于页岩气项目只是刚起步，盈利前景是不明朗，但中央积极推动页岩气，神华跟美国公司合作，有望加快掌握相关技术，从而发展中国内地页岩气业务，但来自这方面的盈利贡献应该较为长远。不管如何，见到神华积极推动煤炭相关的业务，打造一个煤炭能源综合企业，只是煤炭业务仍然是主业，煤价明年能否反弹是公司盈利能否逆转的关键所在。(B03)