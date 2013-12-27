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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:28 BJT

****《港报快速浏览》--12月27日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：安倍撕破脸皮拜靖国，中国对日勿再存幻想--明报                      
 港报社评：安倍制造麻烦，中韩对他死心--星岛日报                              
 港报社评：安倍拜战犯亡魂，一子错将满盘落索--信报                            
 港报社评：安倍打错算盘，中国可迫美制日--经济日报                            
 港报社评：防禽疫宁紧勿松，高危人群乃重点 --文汇报                           
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：虚幻的繁荣？--信报                                            
 港报财经评论：花旗助销产品，友邦添增长点--经济日报                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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