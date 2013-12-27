版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:35 BJT

标题新闻：菲律宾10月进口同比下降8.6%创18个月最大降幅，贸易顺差为2.02亿美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐