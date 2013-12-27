《中国大宗商品综述》谁伴金银共落寞--2013年期市三大“悲情”品种揭秘

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.96
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作者 丁琦
路透上海12月27日 - 对于大宗商品市场而言，2013年可谓是失意的一年。全球复苏根基未稳，实体经济需求疲弱，商品价格难拾前几年的如虹涨势；而随着中国期货市场逐步与国际接轨，国内投资者也真切感受到了全球市场的冷暖变幻。
回眸过去一年的中国期市，我们从近40种商品中挑出三个颇具代表性的“悲情”品种作一番盘点。看看其今年悲剧性表现的成因何在？明年会不会否极泰来？其中也可隐约找到些中国和全球经济发展的脉络。
**黄金尽失“土豪”相，东山再起遥无期**
说起2013年的金价表现，不少投资者记忆犹新的有两件事：一是今年4月金价走出的那两根惊心动魄的大阴线；二是“中国大妈”挺身而出，豪掷巨资购金。
不过很多投资者只猜对了故事的开头，却没猜中结尾。随着国际金价在年底跌破每盎司1,200美元，上海期金 创出近四年低位，国际金价12年连涨的势头戛然而止，今年黄金和白银的年跌幅料双双达到30%左右；而另一方面，以大妈为代表的实物金买盘看似生猛，却远未如一些人预期的那样有力地扭转金价颓势。
世界黄金协会(WGC)的统计显示，今年前三季度，全球金饰需求较上年同期增长20%，但与此同时，投资需求却大幅下滑了50%。
“这意味着金价没有受实物需求的拉动而上涨，反而是受投资需求的减少而下跌，” 银河期货首席宏观研究员赵先卫表示，“中国大妈比较悲剧的一点，就是定价权不在她们这儿。”
在赵先卫看来，目前主导金价走势的不是实物消费，而是金融市场的投资需求，而后者恰恰是2008年后增长最快的一部分，“始于去年底的金价跌势，很大程度上与这部分资金的撤离有关。”
截至本周二，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 的持金量为805.72吨，较去年年底时的1,350.82吨下滑逾40%。值得注意的是，该ETF目前的持金量较2008年中期仍高出近30%，意味着继续减仓空间依然很大。
根据上述逻辑不难看出，在全球通胀预期不出现大幅蹿升的背景下，金价要想在2014年东山再起、重获金融市场青睐的难度极大。此外，部分市场人士还担心，随着金价弱势逐步成为全球共识，不排除部分金矿商加大在金融市场上的对冲力度，通过做空金价，对其未来产量进行套期保值，从而对市场带来额外打击。
2013年“伤不起”的黄金多头们，在新一年里的日子恐怕也不会太好过。
**“钢铁侠”全无英雄气，产能困境愁煞人**
卖一吨钢赚的钱能买到什么？2013年，这个等式的另一边先后出现过一块猪肉、一斤鸡蛋、直至一根冰棍。
今年二季度，就在好莱坞大片《钢铁侠3》全球热映的同时，领军国内期市钢焦板块的“钢铁侠”--螺纹钢期货 却毫无侠气可言，价格节节败退，并在6月创出近10个月新低，下半年象征性地来了波小反弹后，12月又跌回到年内低位附近。
与此相对应的，是全国粗钢产量屡创新高。据中钢协统计，5、6月间的粗钢日产量甚至接近220万吨的惊人高位。
“积累多年的巨大钢铁产能，就像‘张开大口的狮子’，可以吞噬钢铁行业仅有的效益。”中钢协秘书长张长富近日在一个论坛上称。他并预计，从目前市场表现看，国内钢材价格要回升还是非常困难。
就在钢价大跌、钢厂叫苦不迭的同时，今冬弥漫全国多地的雾霾天气警示了人们：钢铁产能无序扩张带来的环保问题，影响已不局限于这个产业本身。一场以环保手段加速淘汰落后产能的行动正在悄然展开。
据路透此前报道，河北等地部分钢厂已被通知限电减产。业内人士预计，随着中国政府加强治理空气污染，国内钢企明年可能面临更多关停处置。
光大期货在2014年度投资策略报告中指出，目前的“环保战役”所瞄准的，不仅仅是国内钢铁行业6,000万吨的过剩产能，而是对钢材价格进行重新定价，即增加了“环保成本”后的钢材定价，仅从环保这一项上来看，将使得吨钢成本增加180元以上，钢价的底部被抬高。
不过还是那句老话--说易行难。只有等环保和调结构措施真正落实到位，钢价连同那些幸存下来的钢铁企业才能逐渐恢复元气，回归正常表现。
**甲醇大玩“过山车”，投机资金掀波澜**
最后不得不提的是甲醇，这个连名称也常被人搞混的小化工品种，却在年底的国内期市掀起了一阵惊涛骇浪。不过随着一波疯牛行情的快速破灭，同样抛下了一大批来不及离场的失意多头。
受国外装置的轮番检修等影响，近月甲醇期货 在不到两个月的时间内暴涨逾三成,从每吨2,800多元一路飙到3,700多，一时间令期市金银失色，铜铝折腰，“煤化工”、“烯烃”等化工词汇开始被期货圈热议，成为市场冬日一景。
不过随后乐极生悲式的行情亦让人始料未及。由于价格拉涨过快导致下游需求锐减，加之低成本的煤制甲醇企业开足马力生产，令供求关系发生骤变。在短短10个交易日内甲醇期价暴跌16%。短时间内如此剧烈的波动，不仅让投资者大跌眼镜，也让许多贸易商慨叹跟不上节奏。
“国内甲醇需求确实处在稳步增长的阶段，只要供应端出现一些问题的话，这样的行情就会一触即发，不过最近这波疯狂中确实有不少投机资金在现货和期货两端炒作，” 上海中期的分析师邓世恒表示。
记得有学者打过这样一个比方∶市场就像一杯啤酒，如果没有一点泡沫，说明它不新鲜；可如果泡沫太多，啤酒就少了。期货圈关于甲醇这类“黑马”的讨论还会继续，但需要指出的是，让期货价格尽量跟随供需的脉搏有序涨跌，而不过度受制于投机资金，无论对企业还是经济而言，都是一件好事。
**本周大宗商品其他新闻一览**
--贸易商表示，中国已拒收约2,000吨美国玉米干酒糟(DDGS)，随着中国严格检查未获批准的MIR 162转基因成份，未来几周预料将有更多美国DDGS将遭到拒收。
--中国天津周四启动了国内第五个碳排放权交易市场，标志着中国作为全球最大的二氧化碳排放国，朝着控制环境污染迈出了新的一步。
--中国大连商品交易所指定浦发银行 和兴业银行 两家银行为期货保证金存管银行，这意味着该业务由五大国有商业银行垄断的局面正逐步被打破。
--中国农业部部长韩长赋表示，立足国内实现粮食基本自给的方针必须长期坚持，确保水稻、小麦、玉米三大主粮自给率保持在95%以上，其中水稻、小麦两大口粮保持100%自给。
--俄罗斯国有石油管道公司Transneft 表示，俄罗斯2014年对中国的原油出口量将低于原先预估，因俄罗斯政府在亚洲和欧洲之间采取了平衡措施。
--周二闭幕的中央农村工作会议提出,要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。
--中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富预计，今年全年中国粗钢产量可能达到7.82亿吨，明年或增长2-3%，达到8亿吨。 (完) (审校 张喜良)
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路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的