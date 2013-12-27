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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 10:47 BJT

《热点透视》美国能源与劳动力优势渐显，料促更多工作机会回流

不仅如此，美国工人的生产率也更高，T. Rowe Price指出，每个工人的平均产量按美元计较1990年提高了近5%，而全球水平则提高了3.5%。美国的雇主们可能无法从目前的就业者身上获得更多利润，至少无法在不增加加班工资的条件下实现。巴克莱数据显示，周工作时长目前为41.8个小时，仅略低于二战后的峰值。这意味着企业要成长就需要增聘。

还有一个因素：中国。未来年份中国劳动力料将减少，老龄人口将增多，经济在从出口型向内需拉动型转变。这可能推高薪资，削减中国低成本的吸引力。官方数据显示，城市平均名义薪资自2007年以来近翻番。

综上所述，这些都是减少新建海外制造工厂的理由。汽车企业在四年前重组后仍然繁荣发展。福特 12月12日宣布明年将在美国招聘5,000名员工。巴克莱指出，整体上，明年美国制造业将每月增加2万个岗位，为去年的五倍。根据劳工统计局数据，自1980年以来美国大约减少了800万个岗位，因此这算不得将出现新的工业荣景的预示。但也可堪称是可喜的趋势变化。(完) (译文审校 李春喜)

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