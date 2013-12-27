《热点透视》美国能源与劳动力优势渐显，料促更多工作机会回流

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.96
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不仅如此，美国工人的生产率也更高，T. Rowe Price指出，每个工人的平均产量按美元计较1990年提高了近5%，而全球水平则提高了3.5%。美国的雇主们可能无法从目前的就业者身上获得更多利润，至少无法在不增加加班工资的条件下实现。巴克莱数据显示，周工作时长目前为41.8个小时，仅略低于二战后的峰值。这意味着企业要成长就需要增聘。
还有一个因素：中国。未来年份中国劳动力料将减少，老龄人口将增多，经济在从出口型向内需拉动型转变。这可能推高薪资，削减中国低成本的吸引力。官方数据显示，城市平均名义薪资自2007年以来近翻番。
综上所述，这些都是减少新建海外制造工厂的理由。汽车企业在四年前重组后仍然繁荣发展。福特 12月12日宣布明年将在美国招聘5,000名员工。巴克莱指出，整体上，明年美国制造业将每月增加2万个岗位，为去年的五倍。根据劳工统计局数据，自1980年以来美国大约减少了800万个岗位，因此这算不得将出现新的工业荣景的预示。但也可堪称是可喜的趋势变化。(完) (译文审校 李春喜)
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路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的