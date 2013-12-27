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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 10:01 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货小幅反弹，但本周或录得1.5%的跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 608.50 2.50 +0.41% -0.16% 642.14 29

CBOT玉米 426.75 0.50 +0.12% -1.73% 430.31 45

CBOT大豆 1308.00 2.75 +0.21% -1.54% 1320.61 47

CBOT稻米 $15.35 $0.00 +0.00% +0.43% $15.53 46

美国原油 $99.63 $0.08 +0.08% +0.41% $96.26 70

汇率

欧元/美元 $1.371 $0.004 +0.26% +0.33%

美元/澳元 0.888 -0.004 -0.45% +0.17%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张荻)

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