《中国债券市场每日交易备忘》--12月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 江苏国信资产管理集团20亿元人民币六个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 赣州开发区建设投资集团5亿元六年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行50亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130250，基本利差0.7% 天津武清区国资6亿元七年期固息债1380386，票面利率8% 湖南天易集团5亿元七年期固息债1380391，票面利率8% 青岛城投集团20亿元一年期短融041364047，票面利率6.8% 绵阳投资控股集团5亿元一年期短融041372008，票面利率7.35% 深圳宝德投资3.8亿元一年期短融041359080，票面利率9.5% ============================================================================ 三、缴款： 万达集团4.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 红狮控股集团10亿元三年期中票 大连普湾工程项目管理公司25亿元五年期中票 上海城投2亿美元三年期境内浮息中票(六个月美元Libor基准) ============================================================================ 四、还本付息： 中国建筑 29亿元五年期中票0882037到期兑付，票面利率3.90% 信达资产20亿元五年期优先级资产支持证券0832011到期兑付，票面利率4.90% 信达资产28亿元五年期次级资产支持证券0832012到期兑付 中国船舶重工集团30亿元五年期中票0882039到期兑付，票面利率3.90% 黑龙江1.7亿元三年期中小企业集合票据1083018到期兑付，票面利率6.0% 亿利资源集团12亿元一年期短融041254068到期兑付，票面利率5.27% 三亚凤凰国际机场5亿元一年期短融041261044到期兑付，票面利率5.17% 丹东港集团10亿元一年期短融041273005到期兑付，票面利率5.17% 浙江英特药业3.6亿元九个月期短融041359019到期兑付，票面利率4.75% 华能国际 50亿元九个月期超短融011312002到期兑付，票面利率3.90% 中粮集团45亿元九个月期超短融011314003到期兑付，票面利率3.90% 江苏淮安3.5亿元三年期中小企业集合票据051202010付息，票面利率5.80% 山东临沂2.8亿元三年期中小企业集合票据051202011付息，票面利率5.90% 北京银行 35亿元10年期固息债052002付息，票面利率3.98% 国开行250亿元15年期固息金融债060211付息，票面利率3.79% 民生银行 33亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债060802付息，票面利率5.05% 民生银行10亿元10年期发行人选择权(10+5)浮息债(一年定存基准)060803付息，基本利差2% 恒丰银行6亿元10年期固息债061401付息，票面利率4.58% 浦发银行 10亿元10年期固息债070901付息，票面利率6.0% 浦发银行50亿元10年期浮息债(一年定存基准)070902付息，基本利差1.80% 锦州银行5亿元10年期固息债072004付息，票面利率5.60% 莱商银行2亿元10年期固息债072005付息，票面利率5.80% 大连银行17亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092012付息，票面利率6.0% 中化股份5亿美元五年期浮息中票(6个月美元Libor基准)09821709付息，基本利差1.0% 中国核工业建设集团2亿元五年期中票0982171付息，票面利率4.79% 营口银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1020011付息，票面利率6.80% 榆林城投集团14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080176付息，票面利率7.20% 桂林经济建设投资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080177付息，票面利率6.78% 玉溪市开发投资8亿元六年期固息债1080178付息，票面利率5.80% 玉溪市开发投资7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080179付息，票面利率6.78% 湖南建筑工程集团5亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082221付息，基本利差3.25% 新华水利控股6亿元五年期中票1082222付息，票面利率5.95% 兴业银行 300亿元五年期固息债1110002付息，票面利率4.20% 六安城建投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180196付息，票面利率8.20% 兖州惠民城建投10亿元六年期固息债1180197付息，票面利率8.50% 盘江投资控股10亿元三年期中票1182402付息，票面利率6.77% 河北国资控股5亿元五年期中票1182403付息，票面利率6.95% 财政部280亿元30年期固息国债120012付息，票面利率4.07% 国开行300亿元50年期固息金融债1202204付息，票面利率5.20% 浦发银行 120亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1209002付息，票面利率5.20% 招行 117亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1211003付息，票面利率5.20% 广发银行45亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1219001付息，票面利率5.60% 重庆三峡银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220028付息，票面利率6.80% 贵阳银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220029付息，票面利率6.50% 天津银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220030付息，票面利率5.90% 天津银行12亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1220031付息，票面利率5.99% 北京农商行51亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1221004付息，票面利率5.60% 盘江投资控股集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280491付息，票面利率5.63% 翔鹭石化7亿元三年期中票1282560付息，票面利率5.80% 山东海力化工股份3亿元两年期中票1282561付息，票面利率7.0% 广西玉柴机器集团8亿元三年期中票1282562付息，票面利率5.54% 广州融捷投资管理集团5亿元三年期中票1282563付息，票面利率6.60% 兖矿集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048018付息，基本利差2.65% 浦发银行20亿元10年期固息债050902付息，票面利率3.60% 东营银行2.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092013付息，票面利率6.21% 上海久事公司20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980187付息，票面利率5.08% 青海国资8亿元六年期固息债0980188付息，票面利率5.40% 中国电信 100亿元五年期中票0982172付息，票面利率4.61% 中国电信100亿元五年期中票0982173付息，票面利率4.61% 厦门港务控股集团4亿元三年期中票1182404付息，票面利率6.77% 广东省粤电集团30亿元五年期中票1182405付息，票面利率5.13% 淮南矿业集团35亿元五年期中票1182406付息，票面利率5.13% 国开行200亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)120227付息，基本利差0.16% 国开行200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债040224付息，票面利率5.42% 兴业银行18.6亿元10年期固息债041001付息，票面利率5.10% 兴业银行11.4亿元10年期浮息债(一年定存基准)041002付息，基本利差2.4% 齐鲁银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092011付息，票面利率5.80% 绵阳商行1.1亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092014付息，票面利率6.10% 重庆农商行23亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092103付息，票面利率5.50% 工商银行 500亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1105002付息，票面利率5.50% 长沙银行13亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120015付息，票面利率7.30% 广西北部湾银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120016付息，票面利率6.80% 南昌银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120017付息，票面利率6.80% 兰州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120018付息，票面利率6.80% 华融金融租赁公司10亿元三年期固息债1122001付息，票面利率5.80% 昆山花桥国际商务城15亿元七年期固息债1180198付息，票面利率7.98% 淮南市产业发展集团9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180199付息，票面利率8.49% 河北新合作控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180200付息，票面利率7.60% 华鲁控股集团18亿元五年期中票1182407付息，票面利率5.83% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定，十二届全国人大第二次会议 将于2014年3月5日在北京召开。会议将听取和审议政府工作报告、审查和批准2013年国民 经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案的报告。 --中国国务院总理李克强表示，明年将坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现 货币信贷和社会融资规模合理增长。 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/康熙泽； 审校 吴芳)