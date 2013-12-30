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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 09:10 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  江苏国信资产管理集团20亿元人民币六个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承
  赣州开发区建设投资集团5亿元六年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承     
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  二、新债上市：   

  国开行50亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130250，基本利差0.7%
  天津武清区国资6亿元七年期固息债1380386，票面利率8%
  湖南天易集团5亿元七年期固息债1380391，票面利率8%
  青岛城投集团20亿元一年期短融041364047，票面利率6.8%
  绵阳投资控股集团5亿元一年期短融041372008，票面利率7.35%
  深圳宝德投资3.8亿元一年期短融041359080，票面利率9.5%
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  三、缴款：  
     
  万达集团4.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承
  红狮控股集团10亿元三年期中票
  大连普湾工程项目管理公司25亿元五年期中票
  上海城投2亿美元三年期境内浮息中票(六个月美元Libor基准)
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  四、还本付息：
  
  中国建筑 29亿元五年期中票0882037到期兑付，票面利率3.90%    
  信达资产20亿元五年期优先级资产支持证券0832011到期兑付，票面利率4.90%
  信达资产28亿元五年期次级资产支持证券0832012到期兑付
  中国船舶重工集团30亿元五年期中票0882039到期兑付，票面利率3.90%
  黑龙江1.7亿元三年期中小企业集合票据1083018到期兑付，票面利率6.0%    
  亿利资源集团12亿元一年期短融041254068到期兑付，票面利率5.27%
  三亚凤凰国际机场5亿元一年期短融041261044到期兑付，票面利率5.17%
  丹东港集团10亿元一年期短融041273005到期兑付，票面利率5.17%
  浙江英特药业3.6亿元九个月期短融041359019到期兑付，票面利率4.75%
  华能国际  50亿元九个月期超短融011312002到期兑付，票面利率3.90%
  中粮集团45亿元九个月期超短融011314003到期兑付，票面利率3.90%   
  江苏淮安3.5亿元三年期中小企业集合票据051202010付息，票面利率5.80%
  山东临沂2.8亿元三年期中小企业集合票据051202011付息，票面利率5.90%        
  北京银行 35亿元10年期固息债052002付息，票面利率3.98%
  国开行250亿元15年期固息金融债060211付息，票面利率3.79%
  民生银行  33亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债060802付息，票面利率5.05%
  民生银行10亿元10年期发行人选择权(10+5)浮息债(一年定存基准)060803付息，基本利差2%
  恒丰银行6亿元10年期固息债061401付息，票面利率4.58%
  浦发银行 10亿元10年期固息债070901付息，票面利率6.0%
  浦发银行50亿元10年期浮息债(一年定存基准)070902付息，基本利差1.80%
  锦州银行5亿元10年期固息债072004付息，票面利率5.60%
  莱商银行2亿元10年期固息债072005付息，票面利率5.80%
  大连银行17亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092012付息，票面利率6.0%
  中化股份5亿美元五年期浮息中票(6个月美元Libor基准)09821709付息，基本利差1.0%
  中国核工业建设集团2亿元五年期中票0982171付息，票面利率4.79%
  营口银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1020011付息，票面利率6.80%
  榆林城投集团14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080176付息，票面利率7.20%
  桂林经济建设投资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080177付息，票面利率6.78%
  玉溪市开发投资8亿元六年期固息债1080178付息，票面利率5.80%
  玉溪市开发投资7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080179付息，票面利率6.78%
  湖南建筑工程集团5亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082221付息，基本利差3.25%
  新华水利控股6亿元五年期中票1082222付息，票面利率5.95%
  兴业银行 300亿元五年期固息债1110002付息，票面利率4.20%
  六安城建投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180196付息，票面利率8.20%  
  兖州惠民城建投10亿元六年期固息债1180197付息，票面利率8.50%
  盘江投资控股10亿元三年期中票1182402付息，票面利率6.77%
  河北国资控股5亿元五年期中票1182403付息，票面利率6.95%
  财政部280亿元30年期固息国债120012付息，票面利率4.07%
  国开行300亿元50年期固息金融债1202204付息，票面利率5.20%
  浦发银行 120亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1209002付息，票面利率5.20%
  招行  117亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1211003付息，票面利率5.20%
  广发银行45亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1219001付息，票面利率5.60%
  重庆三峡银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220028付息，票面利率6.80%
  贵阳银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220029付息，票面利率6.50%
  天津银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220030付息，票面利率5.90%
  天津银行12亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1220031付息，票面利率5.99%
  北京农商行51亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1221004付息，票面利率5.60%
  盘江投资控股集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280491付息，票面利率5.63%
  翔鹭石化7亿元三年期中票1282560付息，票面利率5.80%
  山东海力化工股份3亿元两年期中票1282561付息，票面利率7.0%
  广西玉柴机器集团8亿元三年期中票1282562付息，票面利率5.54%
  广州融捷投资管理集团5亿元三年期中票1282563付息，票面利率6.60%
  兖矿集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048018付息，基本利差2.65%
  浦发银行20亿元10年期固息债050902付息，票面利率3.60%
  东营银行2.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092013付息，票面利率6.21%
  上海久事公司20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980187付息，票面利率5.08%
  青海国资8亿元六年期固息债0980188付息，票面利率5.40%
  中国电信 100亿元五年期中票0982172付息，票面利率4.61%
  中国电信100亿元五年期中票0982173付息，票面利率4.61%
  厦门港务控股集团4亿元三年期中票1182404付息，票面利率6.77%
  广东省粤电集团30亿元五年期中票1182405付息，票面利率5.13%
  淮南矿业集团35亿元五年期中票1182406付息，票面利率5.13%
  国开行200亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)120227付息，基本利差0.16%
  国开行200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债040224付息，票面利率5.42%
  兴业银行18.6亿元10年期固息债041001付息，票面利率5.10%
  兴业银行11.4亿元10年期浮息债(一年定存基准)041002付息，基本利差2.4%
  齐鲁银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092011付息，票面利率5.80%
  绵阳商行1.1亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092014付息，票面利率6.10%
  重庆农商行23亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092103付息，票面利率5.50%
  工商银行  500亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1105002付息，票面利率5.50%
  长沙银行13亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120015付息，票面利率7.30%
  广西北部湾银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120016付息，票面利率6.80%
  南昌银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120017付息，票面利率6.80%
  兰州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120018付息，票面利率6.80%
  华融金融租赁公司10亿元三年期固息债1122001付息，票面利率5.80%
  昆山花桥国际商务城15亿元七年期固息债1180198付息，票面利率7.98%
  淮南市产业发展集团9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180199付息，票面利率8.49%
  河北新合作控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180200付息，票面利率7.60%
  华鲁控股集团18亿元五年期中票1182407付息，票面利率5.83%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定，十二届全国人大第二次会议
    将于2014年3月5日在北京召开。会议将听取和审议政府工作报告、审查和批准2013年国民
    经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案的报告。 
    
  --中国国务院总理李克强表示，明年将坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现
    货币信贷和社会融资规模合理增长。 
    
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴/康熙泽； 审校 吴芳)
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