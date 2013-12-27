台湾债市：五年债102/11盘初殖利率区间偏跌，反应央行会后声明温和

路透台北12月27日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周五盘初微幅走跌。交易员表示，央行连十度维持利率不变，且会后声明也相当温和，令五年券102/11殖利率略向区间低位测试。
公债交易员指出，尽管美债续向波段新高的3%靠拢，然台债主流券仍偏向反应央行声明温和的利多，盘初主流券殖利率联袂微幅走跌，反观明年新发行五年期公债103/02发行前交易殖利率早盘暂在1.11%附近游走，稍高于市场预期。
“慢慢交易重心会转到新券去。”一位证券债券交易员说。
证券交易员指出，随着五年新券展开发行前交易，市场空方关爱眼神转向五年新券103/02身上，毕竟美债殖利率趋势向上，新券标售一定会反应这个现况，不过年底前市场多方有守，料103/02殖利率弹幅也有限。
台湾央行周四一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第十季度不变。央行表示，目前台湾十年期公债殖利率随着美债已微幅上扬，台湾未来是否升息，仍将视未来的通膨预期而定。
美国指标公债收益率周四小涨，略低于两年高位3%，市场交投清淡，因多数投资人离场欢度圣诞假期。指标10年期公债 收益率报2.992%，较周二尾盘升1个基点，10年期公债收益率在海外市场一度触及3%，根据路透数据，略低于9月6日触及的两年高位。
观察市场最新动态：
* 央行理监事会后声明温和，令台债主流券倾向反应利多
* 五年新券103/02展开发行前交易，殖利率开高在1.11%
* 年底前预备封关气氛浓厚，年前多方仍有守
* 美债10年券殖利率上日收高，亚洲盘当前报2.98%附近
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10：1.65-1.70%
* 五年公债102/11：1.06-1.10%
* 五年公债103/02：1.09-1.12%
本地时间10:26时最新报价：
* 10年公债102/10：1.6620%
* 五年公债102/11：1.0700%
* 五年公债103/02发行前交易：1.1111%
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(记者 詹静宜；审校 曾祥进)