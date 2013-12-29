版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--12月30日****

路透12月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段   预估值      前值

    12月30-1月10日
    0800  英国Halifax房价指数(较前月)                      12月        --       +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    --       +7.7%
    
    12月30日(一)    
    0900  意大利企业信心指数                               12月        98.9      98.1
    1330  美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数           11月         --       97.4
    1500  美国成屋待完成销售指数                           11月         --      102.1
              成屋待完成销售指数(较前月)                              +1.0%     -0.6%
    1530  美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                 12月         --        1.9 
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  12月       +0.2%     -0.1%
                                 (较上年同期)                         +1.2%     +0.9%  
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    GMT时间  经济指标/活动                               公布时段      现值    预估值    
    12月27日(五)
    0130  日本加班工资(较上年同期)                         11月       +4.7%       -- 
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  11月       +0.5%       -- 
    1530  美国ECRI经济领先指标                        12月20日当周    131.9       --  
    
    12月29日(日)
    2300  韩国经常帐(亿美元)                               11月    盈余41.8       --  
    2300  韩国工业生产(较上年同期)                         11月       -1.3%     -0.2% 
                      (较前月)                                         持平     +0.4% 
              服务业产出(较前月)                                      +0.1%       --   
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐