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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 11:34 BJT

《分析》美联储缩减购债后，新兴市场货币不会成明日黄花

**部分新兴市场面临压力**

国内支出仰赖资本流入的国家，例如南非和印度，可能会遭遇汇率困境。而那些贸易呈现盈余的国家，例如墨西哥，就比较能顶得住。

以墨西哥为例，投资人不仅仅认为其经济基础稳固，资产报酬率也较高。墨西哥10年期公债收益率 约为6.54%，而10年期美债收益率 约为2.98%。

而且，根据德国商业银行的研究，墨西哥披索兑美元币值被低估了5%。

纽约的德国商业银行拉美研究主管Mario Robles说，从发达国家角度来看，墨西哥可以提供稳定的回报，不会有太多风险。

一些基金经理人则认为，在美联储逐步退出宽松举措的时候，巴西雷亚尔及巴西债券具有价值型投资的特性。雷亚尔今年跌幅将近14%，有些基金经理人认为明年会企稳。

雷亚尔兑美元 目前汇率约在2.35，Standish Asset Management认为，尽管美联储QE退场，汇价仍将局限于2.20-2.40区间。

“我认为雷亚尔目前汇价合理，”波士顿Standish Asset Management的汇率分析师Federico Garcia Zamora说。

他指出，巴西期限为1-3年的短债报酬率在10-12%，这给借入低收益货币的投资人提供更多利差交易缓冲；而雷亚尔的卖压使得投资者更愿意在目前进行利差交易。

“在这两项因素交互作用下，我们在新兴市场有更多施展空间。”他说。(完)

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