更新版 1-新债招标：国开行交易所首发债利率偏高，流动性欠缺令需求受限

* 国开行交易所首发债利率高于市场预期

* 两年期落于区间上限，五年期接近上限

* 交易所国开债不能跨市场转托管--业内人士

* 交易所债市活跃度不足，抑制参与意愿 (新增更多评论及背景)

路透上海12月27日 - 中国国家开发银行 稍早在交易所试点发行的首批政策性金融债，两期债中标利率均高于市场预期，并接近或落于招标区间上限。业内人士分析指出，在交易所发行的国开债仅能在交易所托管及流通，也意味着不能在银行间做回购质押，均压制了参与配置的积极性。

不过，亦有分析人士指出，国开行此举开创债券市场先河，在其融资渠道多元化的同时，创新意义值得首肯。

“关键问题不能转托管啊，“华北一银行交易员透露，国开债交易所结果是在预料之中，因为交易所债市活跃度不足，政策性金融债的优势发挥不出来；而对交易所的散户来说，拿这个还不如拿城投债；此外，对于银行来说，交易所也不是他们的主战场。

“我们只能持有到期，又不能拿来(在银行间)做回购抵押，还占用资金成本，年底了，兴趣不大呀，”上海一参与投标的银行交易员透露，“少量参与，友情赞助一下吧”。

华中一券商交易员则称，从利率债的角度来看，该期债收益确实不错，属于历史高位了，但是年末资金本来就紧张，“从我们角度来看，还是想配一些高收益的债。”

业内人士周五透露，国开行交易所两年期固息债中标利率为5.80%，落在招标区间上限；五年期中标利率为5.84%，亦接近区间上限。路透此前对该两期债的利率预测均值分别为5.75%及5.79%。国开行稍早设定的招标区间分别为5.45%-5.80%和5.50%-5.85%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为1.15倍和1.27倍。

不过，对于国开行首次登陆交易所市场，债市创新迈出重要步伐意义更大。第一创业最新研究报告指出，国开行进入交易所发债，有助于改变交易所债券市场目前市场深度不够、流动性比较差的状况，提升交易所债市在中国债券市场体系中的地位和作用，促进债券市场的互联互通。

该两期债采用单一利率（荷兰式）招标方式，不设基本承销量，国开行并对其保留增发权利。

此次发行各期债券在上交所集中竞价系统上市交易，证券代码分别为018001和018002；两年期基本承销费率为0.05%，五年期基本承销费率为0.10%。

该两期债分销期为2013年12月30日-2014年1月3日，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。