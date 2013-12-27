中国票据市场：资金暖转贴利率应声回落，收票增加但年关前成交不易

路透上海12月27日 - 随着货币市场紧张局势的转好，中国票据市场本周转贴价格应声回落。而且不少机构在匡算好年底前可用信贷规模后，收票需求较此前有所增加，唯年底前交易日所剩无几，尽早封账惯例致成交不易。

交易员并称，因目前票据业务绕开信贷规模管制渠道颇多，资金面变化应是左右近期转贴利率走向的主要因素。从以往年度经验来看，若元旦后资金面变化不大，转贴利率仍有一定下行空间。

本周二央行公开市场意外重启逆回购稳定市场信心，加之财政存款逐步开始密集投放，本周资金面出现明显缓解，其中七天期质押式回购 加权利率由周初的近9%跌至现在的5%左右。

华北一银行交易员表示，受资金面回暖带动，票据转贴利率由周初的约年息8%，下行至7%附近，且收票需求明显增加。

“突然出来好多收票的，可能是大家把年底前的(信贷)盘子都匡算好了，但现在没有那么多票，都快封账了。”

华南一银行交易员并指出，据其了解到的情况来看，转帖价格甚至已有在年息6.9%附近成交。如果元旦后资金面能维持现有状况，转贴价格继续下行的可能性较大。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 7.4071/7.2303 7.4791/7.2723 7.6500/7.4670

上周五 7.1283/6.9862 7.2563/7.0992 7.4411/7.3060

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变动 +27.88bp/+24.41bp +22.28bp/+17.31bp +20.89bp/+16.10bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为7.3425%，较上周五走升。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。