中国经济：今年规模以上工业增加值预计增9.8%，利润增13%--工信部

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.96
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路透北京12月27日 - 中国工信部周五表示，预计今年全年规模以上工业增加值增长9.8%左右，利润增长13%。
工信部网站刊发全国工业和信息化工作会议新闻稿并称，信息消费规模超过2万亿元，增长25%左右，电信业务收入、软件和信息技术服务业收入分别增长8.4%和25%。
国家统计局最新数据显示，今年前11个月工业增加值同比增长9.7%，同期全国规模以上工业企业利润同比增长13.2%。
工信部并称，明年将推动出台进一步鼓励企业兼并重组的意见，重点引导钢铁、水泥、船舶、光伏、婴幼儿配方乳粉等行业企业兼并重组。
同时支持4G加快发展，计划2014年底前4G商用城市超过300个，用户超过3,000万。（完） (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的