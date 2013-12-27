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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 12:22 BJT

中国经济：今年规模以上工业增加值预计增9.8%，利润增13%--工信部

路透北京12月27日 - 中国工信部周五表示，预计今年全年规模以上工业增加值增长9.8%左右，利润增长13%。

工信部网站刊发全国工业和信息化工作会议新闻稿并称，信息消费规模超过2万亿元，增长25%左右，电信业务收入、软件和信息技术服务业收入分别增长8.4%和25%。

国家统计局最新数据显示，今年前11个月工业增加值同比增长9.7%，同期全国规模以上工业企业利润同比增长13.2%。

工信部并称，明年将推动出台进一步鼓励企业兼并重组的意见，重点引导钢铁、水泥、船舶、光伏、婴幼儿配方乳粉等行业企业兼并重组。

同时支持4G加快发展，计划2014年底前4G商用城市超过300个，用户超过3,000万。（完） (发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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