《中国信用市场观察》央行紧平衡政策或有放松改善空间

作者 徐永

路透上海12月27日 - 在经历上周的流动性紧张后，中国央行本周公开市场仅单周操作一次逆回购。虽然有财政存款年底投放对冲的预期，且资金面下半周确实明显趋松，但紧平衡的操作令利率债短端收益率仍然上涨，中长端则小幅下行。

面对央行货币政策时谨小慎微，中国债券市场甚至一度偏离资金面实情，今年下半年来并不鲜见；但随着广义货币供应量(M2)在各种金融创新影响下，同比增速中枢降低，及GDP(国内生产总值)增速的台阶式下滑，央行货币收紧政策或有改善空间。

这表现在，作为货币需求及货币供应的两面，要么社会融资规模与M2增速差距不断扩大，导致流动性收紧，最终促使央行货币政策转宽；要么在流动性已改善情况下，GDP增速超预期下跌，央行放弃目前的紧平衡，被迫选择放松。

而对于严重依赖央行货币政策信号，而非流动性总量实情的债券市场，货币政策的放松改善，或许都意味着机会。

事实上，今年社会融资规模增速持续高于M2的增速，造成的紧货币宽社融局面，一直被认为是今年流动性紧张，及债券收益率上升的重要原因。

不过这种看法可能较为片面。实际上，两者增速存在差距由来已久。2009年下半年至今，社融存量的增速就一直高于M2增速，即货币需求增速一直高于货币供应增速，而期间，债券收益率并非单向上升，也有不少阶段性牛市。

欲浏览社会融资规模存量，M2及人民币贷款同比增速对比，请点选：link.reuters.com/vyt65v

要特别指出的是，我们这里采用的是存量分析。央行调查统计司司长盛松成此前曾撰文认为，社融增量指标的同比波动较大，不适宜进行同比分析。

我们根据央行公布社会融资规模的初始年份2002年算起，以2001年的信贷余额为社融的存量，累计以后多年的增量计算存量。由于2002年之前的社融贡献里面，信贷占绝大多数，因此数据虽不甚精确，但应不影响趋势判断。

因此，重要的不是两者之间的绝对差距，而是差距的阶段性变化，是增大还是在缩小。

理论上，两者差距扩大，对应着流动性收紧，债券收益率面临上升；两者差距缩小，对应着流动性趋松，债券收益率面临下降。

比如2009年4月至2010年年初，两者的差距从不足1%，上升到10%，对应了2009年的债券熊市；2012年下半年10年国债收益率上升期间，也有明显的对应。但也有背离阶段，如2010年四季度和今年。

2010年四季度，两者差距缩小，显示流动性改善，收益率理应下降，但发生了央行的意外加息，结果是10年国债收益率从3.3%，三个月内快速上升到4%。

而今年上半年，与多数人士前松后紧的印象不同，流动性其实上半年是紧张，而下半年是趋松的。

上半年两者社融与M2增速差距在拉大，显示流动性趋紧，但央行上半年在公开市场的显性政策较为温和，支撑了上半年的收益率较大下行；相反5月份后，两者差距逐渐缩小，显示流动性改善，但5月央行重启央票，并逐步调控提高货币市场利率，导致10年国债收益率历史性突破4.7%。

可以看出，央行今年精准地进行了对冲操作和平衡。不过债券市场的走势，在面对流动性实际状况和央行货币政策信号时，单方面偏向了后者，而忽视了前者，这或许也是一种偏颇和不成熟。

**经济增长考虑**

假设这种不成熟投资机制短期无法改变，未来债市的机会就需仰仗央行的政策走向，而紧平衡政策也确实有改善可能的。

之所以如此预期，在于央行的货币政策操作，除了需要考虑通胀，对冲流动性外，还需要有经济增长的考虑。

一方面，直接融资等信用工具的提升，会逐步降低M2的增速，货币需求与货币供给之间有内在的提升动力，央行货币政策也有放松的需要；而经济增长方面，则与GDP不容乐观预期有关。

欲浏览社融与M2增速之差，与GDP的表现对比，请点选：link.reuters.com/wyt65v

这从2011年至2012年上半年期间可以得到印证。当时虽然流动性继续改善，按照央行可能对冲的预期，债券收益率面临上升压力。但实际情况是，因为GDP增速连续多个季度下跌，央行并未进行对冲操作，而是在2011年底开始，连续三次降低存款准备金率。10年国债收益率因此也从逾4%降至3.24%附近。

而今年下半年以来，由于社融与M2增速两者差距在缩小，流动性实际在改善，央行惯例进行紧平衡操作，导致10年国债收益率涨势如虹。

不过，若未来GDP增速下滑超过中央政府容忍度，或许2011年期间的历史会再现；而央行货币政策由紧转宽，也会再次给债券市场带来机会。

如此来说，明年债市的机会，存在于机构是否提升流动性总量敏感性，而非央行货币政策；此外若经济增长预期悲观，政策上也需要舍卒保车。

还有一点值得注意的是，商业银行的买债行为影响也很大。今年前三个季度和四季度前两个月，考虑国债的发行和兑付后，国债的净增量分别为6亿元人民币，2,856亿，2,463亿和1,434亿。

其中，商业银行的增持量分别为226亿，2,542亿，1,762亿和1,010亿。从中可以看出，一季度银行不仅悉数吸纳了新增国债，还从其他机构处购买了超过200亿国债，二季度增持占净增量的比例也高达90%；但三季度至今，这个比例降至70%，这也可以从另外一个角度解释国债收益率三季度的加速提升。

虽然11月以来增加配置迹象显现，但效果如何，还有待观察。在银行资产收益率要求提高的环境下，商业银行明年的国债配置行为，是否会继续下降，也将影响债券的走势。