《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(12月23日-27日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--中国国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，今年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，经济增长超过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。但同时提到部分地区债务规模过大。

--中国国家统计局公布，中国11月规模以上工业企业实现利润总额7,074.8亿元人民币，比去年同期增长9.7%，增速比10月份回落5.4个百分点。其中主营活动利润下降1.8%。

--中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，宏观调控的任务和手段不应被扩大化，其仅是在经济运行出现异常波动时才实施的政策，是熨平经济周期峰谷的政策，没必要屡屡实施。

--中国多家主要政府智库的消息人士指出，中国领导高层为了兼顾经济稳定及推动必要的结构性改革，2014年的经济增长目标将维持与今年的7.5%相同。

--保障粮食安全被中央经济工作会议列为明年六大重要任务之首。中国农业部部长韩长赋表示，立足国内实现粮食基本自给的方针必须长期坚持，确保水稻、小麦、玉米三大主粮自给率保持在95%以上，其中水稻、小麦两大口粮保持100%自给。

--中国社科院发布《中国金融发展报告（2014）》建议，2014年的货币政策不宜过度收紧，而应坚持稳中求进的总基调，为中国经济结构调整创造良好的货币融资环境，既不采取明显的刺激性政策，也不采取过度的紧缩政策。

--中国社科院发布报告称，2012年中国中央政府与地方政府加总债务预计接近28万亿元人民币，占当年GDP的53%。其中地方债务19.94万亿元，须引起高度关注。

--中国国家外汇管理局公布最新中国国际投资头寸表显示，2013年9月末，中国对外金融资产56,510亿美元，对外负债38,459亿美元，对外金融净资产18,052亿美元。该数字较上年末增长4%。

--财税改革是中国深化体制改革的“重头戏”。中国财政部部长楼继伟表示，当前和今后一段时期将积极稳妥地深化财税体制改革，明年会继续加强地方政府性债务管理。 --中国住建部部长姜伟新称，2014年要保持房地产调控政策连续性和稳定性，执行好既有调控措施。分析师对此认为，坚持既有房地产调控政策已无悬念，属地化特征越发明显。

--中国中央农村工作会议提出要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。

--中国棚户区改造已超额完成今年任务。数据显示，截至11月底，棚户区改造已开工323万套（户），超过2013年计划开工量的6%；基本建成218万套。

--新近出任中国国资委主任的张毅周四在部署明年工作时指出，明年要积极发展混合所有制，进一步推进国有企业公司制、股份制改革，继续推进改制上市，有条件的实现整体上市。

--新华社援引中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民称，今年城镇登记失业率有望控制在4.1%附近。

--新华社援引中国食品工业协会称，2013年中国食品行业的礼品性食品销售额预计将下降约40%，但节日期间的百姓平价消费有望提升。

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--中国证券登记结算公司近日发布通知，允许银行理财产品分别在沪深交易所开立一个证券账户，投资优先股等固定收益类产品。此举意味着，未来在证交所市场发行的优先股的需求方将得到实质性扩容，为明年初优先股的启动作好准备。

--中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至12月25日，已有228家QFII (合格境外机构投资者)合计获批497.01亿美元的投资额度，较上月底增加4.5亿美元，今年全年至少新增122.58亿美元；此外合格境内机构投资者(QDII)较上月底增加28.5亿美元。

--为配合中国新股发行由审核制向注册制的推进趋势，上海证交所副总经理徐明表示，明年上市公司监管的改革重点是信息披露，将推进上市公司的分行业经营信息披露，房地产和石油等三个行业作为首批试点。 --中国证券报援引基金人士透露，证监会日前下发《多空分级基金产品注册指引》，明确多空基金的发起形式及投资者参与门槛等。这为多空分级基金的面世扫清了障碍。

--全球专业服务机构德勤报告预计，明年随着A股首次公开发行（IPO）和数宗大型IPO登陆港股，明年大中华地区的IPO市场仍然热络，其中香港融资额有望高至2,100亿港元，将连续第二年跻身全球IPO上市地三甲之内。

--据汤森路透最新数据，尽管A股首次公开发行（IPO）暂停，但今年中国企业在全球的股权融资额仍达700亿美元，同比增19.2%；在中国企业全球发行的承销商中，高盛 GS.N 位居榜首。

--汤森路透最新数据显示，今年来已公布的中国参与的并购交易总金额达2,619亿美元，同比增长24.4%，并创下历史新高；其中能源和电力行业是并购交易中热门行业，交易总额达465亿美元，在各行业中居首。 ========================================================================== **行业/公司**

--中国国家发展改革委、工业和信息化部发布通知，自2014年1月1日起对电解铝企业用电实行阶梯电价政策，以降低能源消耗。下一步将根据国家宏观调控和产业调整需要，适时在其他行业推广。

--中国工业和信息化部称，批准首批11家民营企业试点运行移动通信转售业务，以鼓励和引导民间资本进入电信领域，推进电信运营体制改革。 --全球最大煤炭生产商--中国神华 公告称，拟向全资子公司中国神华海外开发投资有限公司增资9,000万美元，以此为注册资本设立海外公司的美国子公司，作为其与Energy Corporation of America合作开发美国页岩气项目的投资主体。

--美国苹果公司 宣布已经与中国移动 签署了一份期待已久的协议，将通过后者销售其iPhone手机。中国移动拥有全球最大的手机用户网络。

--中国第二大电子商务网站--京东今年的营收料将首次突破1,000亿元人民币(164.7亿美元)大关。中国的电子商务市场已经吸引到亚马逊 和沃尔玛 等全球零售巨头的投资。