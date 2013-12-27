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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 16:22 BJT

香港股市：量缩收升，连续第三个交易日上扬

中国内地股市周五创五周以来最大涨幅，沪综指 劲升1.4%。

腾讯 大涨3.0%，率领港股指数上攻。中国工商银行 下跌0.6%，成为盘势最大拖累。(完)

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