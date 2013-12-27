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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 16:05 BJT

日本经济：内阁副大臣希望央行妥善应对上调消费税的影响

路透东京12月27日 - 日本内阁副大臣西村康稔周五表示，他希望日本央行妥善地应对明年上调消费税对经济的影响。

他还在接受路透记者访问时称，日本央行总裁黑田东彦和首相安倍晋三将定期会谈，讨论应对上调消费税影响的对策。

日本央行在今年4月推出大规模刺激措施，承诺通过购债来使基础货币翻番和支撑经济，并在约两年内推动通胀升至2%。

市场猜测日本央行明年初可能再度放宽政策，以缓冲2014年4月消费税上调的影响，但黑田东彦表示经济无需更多刺激政策也可以承受冲击。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)

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