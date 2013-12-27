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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 16:01 BJT

国际油市：布兰特原油跌向111美元，但供应担忧限制跌势

周五稍晚美国原油库存数据公布之前，原油价格料将在1美元的区间内波动。

券商Newedge Japan能源小组经理Masaki Suematsu说，布兰特原油陷在111.50-112.50美元之间，西德克萨斯中质油(WTI)将交投在200日均线位置99美元和重要心理关卡100美元之间。

美国上周初请失业金人数下降，且零售销售强劲，强化了明年美国经济复苏的前景。不过有些分析师并不预期这会让燃料需求转强，因为越来越多人使用省油车款，而且美国有丰沛且便宜的天然气。

Suematsu说，汽车能效的提高导致汽油消费减少。“天然气也很便宜，所以取暖油需求也不见得会进一步上升。 ”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 白云)

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