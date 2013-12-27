《技术分析》中国股市沪综指短线料弱势震荡

作者 曾祥进

路透北京12月27日 - 中国股市沪综指 本周呈低位震荡走势，大盘在2,080点下方获得一定技术支撑，但反弹至2,100点之上则难以拓展更大空间，量能持续保持低位水平，整体表现为偏弱势震荡行情。短线看，此前单边杀跌暂告一段落，在技术指标超卖状态下，股指将维持反复震荡走势，但反弹力度和空间均有限；中线方面，大盘仍在构筑较大型双头型态过程中，2,080点附近的颈线位若有效失守，股指将下试2,000点以下。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/cav65v)

沪综指本周低位弱势震荡，借助于此前连续下跌后空方能量过度释放，多头几番防守2,080点的重要支撑位，周五勉强收于2,100点之上，但反弹过程中量能未见放大迹象，显示上涨主因卖压衰竭所致，而非主动性买盘力量的体现，料短线股指继续围绕2,100点进行震荡，反弹力度和空间均有限。

日线技术指标显示，DX（趋向指标）两周来终见高位回落，显示此前的单边下跌暂告一段落；KDJ（随机指标）步入超卖区后低位现金叉，RSI（相对强弱指标）低位回升，MACD（指数平滑移动平均线）柱状线缩短，显示大盘在技术上有超跌反弹要求。

目前股指在5日均线上下震荡波动，下周10日均线快速下行接近2,100点，继续对大盘形成压制，但由于当前股指距离20及30日均线较远，乖离率过大，短线大盘暂难再度出现大跌，并仍会努力寻求2,100点之上的反弹，而2,080点做为决定中线运行趋势的重要指标，仍会出现反复争持拉锯。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/dav65v)

沪综指本周收带下影线的小阳K线，累计涨幅仅0.8%，一方面显示下档出现一定技术支撑，另一方面相比上周逾5%的跌幅，反弹力度极为有限，2,100点之上各均线形成密集压力，其中以2,150点最为集中，脉冲式反弹将引来大量抛压。

周技术指标均继续向淡，其中MACD出现死亡交叉，为半年以来再现，当时大盘连跌四周，最大累计跌幅达20%，该形态的再现无疑会加剧市场悲观情绪和技术面走恶预期。