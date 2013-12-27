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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 16:43 BJT

台湾央行：共发行3,583.4亿台币存单，存单发行余额减7.45亿

路透台北12月27日 - 台湾央行周五公布，今日共发行3,583.4亿台币存单，相较存单到期3,590.85亿台币，存单发行余额减7.45亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,534.4

91天期 0.93 36.0

182天期 1.05 13.0

央行上日共发行3,361.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,317.15亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为317亿台币，累计超额准备为364亿，加计前期1%的超额准备为1,167亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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