中国证券：健全投资者适当性制度，优化上市公司投资回报机制--国务院

路透上海12月27日 - 中国国务院近日发布通知，加强资本市场中小投资者权益保护。周五公布的相关政策意见提出，要制定和公开中小投资者分类标准及依据，健全投资者适当性制度；引导和支持上市公司增强持续回报能力等。

中央政府网刊登的意见还指出，未来要保障中小投资者知情权，要求披露主体真实完整并及时地披露对投资决策有重大影响的信息；健全中小投资者投票机制，审议影响中小投资者利益的重大事项时，应对中小投资者表决单独计票；建立多元化纠纷解决机制；健全中小投资者赔偿机制；加大监管和打击力度。

“中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，但处于信息弱势地位，抗风险能力和自我保护能力较弱，合法权益容易受到侵害。”意见指出，维护中小投资者合法权益是证券期货监管工作的重中之重，是资本市场持续健康发展的基础。

在优化投资回报方面，公司在发行新股或上市公司再融资等摊薄即期回报的，公司应承诺并兑现填补回报的具体措施；公司应披露利润分配政策特别是现金分红的具体安排；完善股份回购制度，研究建立“以股代息”制度，丰富股利分配方式。

对于现金分红持续稳定的上市公司，在监管政策上给予扶持；制定差异化的分红引导政策。同时，要发展服务中小投资者的专业化中介机构；鼓励开发适合中小投资者的产品；鼓励中小投资者通过机构投资者参与市场。

在解决相关纠纷和健全赔偿机制方面，意见指出，上市公司及证券期货经营机构等应当承担投资者投诉处理的首要责任；优化中小投资者依法维权程序，降低维权成本；推动完善破产清偿中保护投资者的措施。

意见称，对上市公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应当主动、依法将其持有的公司股权及其他资产用于赔偿中小投资者。招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者遭受损失的，责任主体须依法赔偿投资者，中介机构也应当承担相应责任。基金管理人、托管人等未能履行勤勉尽责义务造成基金份额持有人财产损失的，应当依法赔偿。

意见还指出，因违法违规而存在退市风险的上市公司，在定期报告中应当对退市风险作专项评估，并提出应对预案。研究建立公开发行公司债券的偿债基金制度。上市公司退市引入保险机制，在有关责任保险中增加退市保险附加条款。健全证券中介机构职业保险制度。