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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月27日

路透伦敦12月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           370,950          -1,025
    锡            10,005            持平
    铅           214,950            -500
    锌           894,425          +8,825
    铝         5,467,950          -6,750
    镍           258,510            +252
    铝合金        56,440            持平
    NASAAC        85,000            -160
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数据      库存分布              品种   库存数据        库存分布
 种                                                              
 铜   MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                          金                     
 镍   MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 王洋)

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