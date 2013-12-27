欧洲汇市：英镑兑美元在清淡交投中升至2011年8月以来最高位

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透伦敦12月27日 - 周五英镑兑美元 触及2011年8月以来最高位，在淡静交投中升至1.6502美元，交易商在1.65触发期权障碍。
英镑受英国经济数据坚挺的支撑，这些数据加强了市场关于英国央行或比预期更快地升息的看法。(完)
(编译 田建华; 审校 白云)
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。