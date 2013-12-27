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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 17:24 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元在清淡交投中升至2011年8月以来最高位

路透伦敦12月27日 - 周五英镑兑美元 触及2011年8月以来最高位，在淡静交投中升至1.6502美元，交易商在1.65触发期权障碍。

英镑受英国经济数据坚挺的支撑，这些数据加强了市场关于英国央行或比预期更快地升息的看法。(完)

(编译 田建华; 审校 白云)

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