欧洲汇市：英镑兑美元在清淡交投中升至2011年8月以来最高位

韩国金融市场：韩元受避险情绪打压走软，韩股近持平

路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的