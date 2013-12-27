更新版 1-中国货币市场：年底前资金无忧回购利率续降，谨慎关注元旦后例行调准

(新增收盘报价)
路透上海12月27日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周五延续跌势，其中隔夜品种已跌至本月低点附近。因财政存款投放支撑，年底前资金面忧虑大减。不过年底存款可能增加引发的元旦后补缴存款准备金压力，仍令机构心存谨慎。
交易员并称，资金供给较此前继续改善，隔夜品种在加权基础上减点成交较多，但这种情况在七天及以上期限成交上较为少见。
北京一银行交易员表示，今日流动性感觉进一步宽松，回购“隔夜有(在加权价基础上)减50个点成交的，七天就很少这样了。”
她并指出，出于对1月5日可能有大量存款准备金补缴的考虑，其所在机构即使融出跨年资金，但到期期限也尽量控制在5日或之前，以保证自身流动性的稳定。
至于回购利率的未来走势，华南一银行交易员认为，对元旦后流动性的谨慎心态，或抑制年底前资金价格的续降空间。
后一交易员解释说，近日资金向宽，只是与本月中旬以来资金突然吃紧时相比较而言。从目前七天加权回购利率逾5%的绝对值来看，依旧属于下半年以来的偏高水平，显示流动性易紧难松的预期已深入人心。
在暂停逆回购操作两周后，央行仅在本周二进行了290亿元人民币的七天期逆回购操作，周四则未进行任何操作。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,403.71亿元，较上日的6,065.62亿元稍增；其中隔夜品种成交3,997.45亿元，上日为4,004.33亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3931 3.9498 -55.67 3,997.45
七天 5.1005 5.3337 -23.32 1,828.95
14天 6.1149 6.2296 -11.47 438.81
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 20.2500 2.7050 +1,754.50 2,971.25
七天 7.6300 5.5300 +210.00 467.64
14天 6.5000 5.5550 +94.50 45.38
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5900 4.0400 -45.00 --
七天 5.0800 5.3300 -25.00 --
14天 5.9600 6.1400 -18.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.5130 4.0010 -48.80 --
七天 5.0670 5.3290 -26.20 --
三个月 5.5465 5.5380 +0.85 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇/边竞; 审校 林高丽)