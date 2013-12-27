《全球汇市一周综述》美元兑日圆冲上五年高点，年底风险偏好提振股市

作者 艾茂林

路透北京12月27日 - 本周适逢西方圣诞节假期，市场进入交投淡静的“休假模式”，但宏观经济面却热闹非凡，美国GDP、制造业和楼市等数据表现亮丽，印证美国经济的复苏力道，坚定了市场对美联储明年逐步撤回量化宽松的预期。

市场冒险情绪升温，美股迭创新高，美债利差扩大，令美元在投资者眼中魅力四射。美元兑日圆 一路攀升并突破105关口，成为本周外汇市场当之无愧的主角。

反观日圆，受当局出台刺激政策影响，日圆表现低迷且颓势显得根深蒂固。而日本央行明年初或将加大宽松措施力度，以缓冲4月上调消费税可能给经济带来的阻力，日圆前景暗淡。

下周迎来新年假期，市场料维持清淡交易。值得关注的数据包括美国消费者信心指数、欧元区通胀，以及美国和欧洲诸国PMI指数。

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**日圆兑美元跌至五年低点，风险偏好提振股市**

日圆兑美元和欧元周五跌至五年低点，风险偏好重新升温提振美股涨至纪录高位，并打压了低收益的日圆。

日圆兑美元势将连续第九周贬值，这会是1974年以来最长的连跌纪录，当年日本正在遭受1973年爆发的石油危机的余波。

“动能如此强劲。市场似乎有点过热，但美联储宣布缩减刺激并未在全球金融市场引发轩然大波，市场感到宽慰后，后市可能持续走多，”三菱东京UFJ银行首席外汇策略师Minori Uchida表示。

美元兑日圆一度高见105.05日圆，之后回落至104.86日圆；欧元兑日圆 则升至143.915日圆，为2008年10月以来首见。

日本当局今年推出积极刺激政策以协助经济摆脱多年来的通缩后，日圆颓势可能根深蒂固，且当前正值年底交投淡静。

“美元兑日圆继续朝着我的年底目标位105.00迈进，而且美国10年券收益率来到2.99%，正在测试9月高位3%，显然对此带来帮助，”IG首席市场策略师Chris Weston表示。

“美债10年券相较其他发达市场债券的收益率升水不断扩大，显然也增加了美元的吸引力。”

而日本10年期政府公债收益率仅有71个基点。

如果美联储继续缩减购债计划，美国公债收益率2014年可能进一步上扬。

**日本11月通胀五年来首破1%**

周五公布的政府数据显示，日本11月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.2%，升幅创五年新高，经济正向结束为期15年之久的通缩稳步迈进。

日本11月零售销售较上年同期上升4.0%，为2012年4月以来最大增幅，主因汽车销售强劲。

但很多分析师预计通胀率将很快触顶，迫使日本央行在明年初采取更多宽松措施，因4月上调消费税可能使经济面临阻力。

**欧元温和上行**

欧元兑美元 上涨0.4%至1.3740美元，维持本周的温和上行趋势。

随着欧元区经济摆脱了债务危机造成的衰退，欧元自7月所及低点累计升逾7%。

欧洲央行没有像美国和日本央行那样积极扩大资产负责规模，这对欧元起到了额外的提振作用。

美元兑澳元等大宗商品货币也上涨，但兑英镑下跌，因强劲的英国抵押贷款数据增强了对英国央行可能比预想还早加息的预期。

英镑兑美元 周四升至两周半高位1.6438美元，最新报1.6424。