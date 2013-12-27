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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 18:00 BJT

香港个股：国泰向波音购买777-300ER飞机及747-8货机，基本价格9.52亿美元

路透香港12月27日 - 香港主要航空公司--国泰航空 宣布，将向波音 购买三架777-300ER飞机及一架747-8货机，基本价格约9.52亿美元。

国泰航空的声明称，波音公司就波音飞机给予公司大幅价格优惠，因此购买飞机的实际代价较上述的飞机基本价格为低。

公司预期于2015年接收三架777-300ER飞机，及于2016年接受一架747-8货机。这几架飞机将主要服务北美洲及欧洲的长途航点。

国泰航空上周五宣布将购买21架波音777-9X飞机，基本价约74.64亿美元。 (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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