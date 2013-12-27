中国债市：利率互换曲线略变陡，受机构调仓影响长端稍上探

路透北京12月27日 - 中国人民币利率互换曲线(IRS)周五清淡交投中略有变陡。市场人士表示，年末渐近，交投很清淡，长端利率受机构调仓影响略有上探；资金仍是当前走势的决定性因素，春节前后流动性预期仍偏紧。
“变化很小，曲线稍微陡峭了一点点，应该是机构调仓所致，”上海一银行交易员称，“市场没啥流动性，没人做，起码得等到元旦后。”
他并指出，虽然明年春节前资金变数多，流动性预期偏紧，但受利率指导的约束，基准回购定盘利率很难完全体现出资金的紧张程度，致机构交易方向决定纠结。目前来看，流动性仍是决定性因素，来年偏紧的预期尚难改变，除非经济增速出现回落。
为安抚市场对年末流动性的担忧，中国央行公开市场本周恢复逆回购一周单次操作，单周净投放290亿元人民币。尽管中性偏紧的政策基调未发生改变，但因明年春节前资金变数仍较多，届时央行的扶助力度或将逐步增强。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 5.2025/5.3084 4.9625/5.0450 4.9900/5.0725 5.0150/5.1075 5.0267/5.2992
上日 5.3496/5.4450 4.9550/5.0400 4.9900/5.0750 5.0200/5.1075 5.0271/5.2996
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变动 -0.1471/-0.1366 +0.0075/+0.0050 +0.0000/-0.0025 -0.0050/+0.0000 -0.0004/-0.0004
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完)
(发稿 曹巍浩； 审校 林高丽)